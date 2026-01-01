Melancolía y recuerdos: Los Bills de Buffalo se despiden de su estadio histórico

Chris Clark mira por la ventana que da al Highmark Stadium, el antiguo hogar de los Bills de Buffalo, y aún recuerda cómo era el sitio antes de que se inaugurara en 1973.

Los recuerdos de Clark, de 73 años, van más allá de los días de tailgating y romper mesas, remontadas y derrotas miserables, y antes de que figuras como Josh Allen, Jim Kelly, Bruce Smith y O.J. Simpson pisaran el campo artificial.

En la década de 1960, Monseñor Leo McCarthy enviaba a Clark y a un grupo de sus amigos del sur de Buffalo al campo de una granja abandonada y antiguo sitio de almacenamiento y pruebas de explosivos de Dupont, donde soltaban beagles para perseguir conejos. El propósito era mantener a los niños fuera de problemas, dijo Clark, quien ahora es vicepresidente de seguridad de los Bills.

"Lo que no hacían para mantenerme fuera de la cárcel", dijo riendo.

Funcionó. Al convertirse en ayudante del sheriff del condado de Erie, ha pasado gran parte de su vida en los alrededores del estadio, desde dirigiendo el tráfico en los días de partido en la década de 1970 hasta el trabajo actual que ha tenido desde 2006.

Y es con un sentido de melancolía que Clark llega al domingo, al último partido de los Bills de la temporada regular ante los Jets de Nueva York en el que podría ser el último partido en ese estadio.

"Yo sé que hay un gran y hermoso premio al otro lado de la calle", dijo Clark, refiriéndose al nuevo estadio de 2.100 millones de dólares que los Bills que se inaugurará la próxima campaña.

"Pero es como salir por la puerta de la casa en la que te casaste", añadió. "Estamos casi listos para cerrar las puertas de mi segundo hogar".

Clark disfrutó de un asiento en primera fila para todo lo que el estadio ha ofrecido, incluyendo la acogida de los Rolling Stones y el inaugural NHL Winter Classic en 2008. Es también donde las estrellas de la música country Tim McGraw y Kenny Chesney fueron arrestadas por montar un caballo del departamento del sheriff durante un concierto en 2000.

Y también recuerda haber observado con asombro desde el techo del edificio de administración cuando los Bills superaron un déficit de 32 puntos para vencer 41-38 en tiempo extra a los Oilers de Houston en el duelo de comodines de 1992.

Y ha manejado la seguridad para varios entrenadores, gerentes generales, el expresidente Bill Clinton, y la estrella del pop Taylor Swift.

Los lazos y recuerdos creados en un estadio cariñosamente apodado "The Ralph", en honor al difunto fundador y propietario del equipo Ralph Wilson, son significativos para jugadores y entrenadores.

"Para ser honesto, cuando tengo que llamarlo Highmark Stadium, lo hago. Pero me encanta The Ralph. Es como, ese es el nombre perfecto", dijo el quarterback Salón de la Fama Jim Kelly.

El recuerdo más querido de su carrera de 11 años en Buffalo durante su debut con los Bills en 1986 cuando salió al campo para saludar a sus padres y cinco hermanos en las gradas.

El corredor del Salón de la Fama Thurman Thomas describió el cierre del estadio como agridulce.

"La única forma en que podemos dejar ese estadio y dejarlo como debería ser con todos esos recuerdos será el mejor recuerdo de todos: ir al Super Bowl y ganar", dijo.

Tal hazaña ciertamente traería cierre a lo que Thomas y los Bills de la era Kelly no lograron hacer al perder cuatro Super Bowls consecutivos en la década de 1990.

El equipo de este año tiene tantas posibilidades como cualquier otro, habiendo asegurado su séptima aparición consecutiva en los playoffs, pero comenzará la postemporada fuera de casa.

Es en el estadio donde Mary Wilson tuvo su introducción al fútbol americano cuando ella y Ralph comenzaron a salir antes de casarse en 1999.

"Todos esos años y todas las personas que hemos tenido, sí, Ralph lo hizo bien", dijo Mary Wilson. "Construyeron un gran estadio. Cada asiento era genial".

A pesar de sus lazos con el pasado, Wilson espera asistir a los juegos al otro lado de la calle.

"Es decir hola a lo nuevo", dijo.

El domingo, tras una derrota 13-12 ante Filadelfia, el entrenador Sean McDermott fue uno de los últimos en salir del estadio después de pasar unos momentos adicionales saboreando los recuerdos de sus nueve temporadas en Buffalo.

"La vida se mueve rápido. Y ha sido un lugar especial para mucha gente", dijo McDermott, antes de mirar hacia el domingo. "Le debemos al estadio y a los recuerdos que existen en ese estadio salir de la manera correcta aquí".

El último duelo de temporada regular proporciona un cierre histórico. El primer partido de temporada regular de Buffalo en la instalación fue una victoria 9-7 sobre los Jets en la que el pateador John Leypoldt anotó tres goles de campo.

Ha habido muchos fracasos y salidas impresionantes desde entonces.

Aunque muchas de las caras han cambiado, lo único que ha permanecido igual para Clark es lo que los Bills y el estadio han significado para una comunidad del Rust Belt.

"Este es un ancla. Es lo que une a la gente", dijo, señalando cuántos ex residentes de Buffalo viajan desde lejos para asistir a los juegos.

"Estas personas se dispersan a Atlanta y Carolina y donde sea, y todavía son fanáticos de los Bills. Y sus hijos son fanáticos de los Bills", dijo Clark. "Saber cuántas familias, cuántas parejas se han conocido aquí. Es como una película de Hallmark."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes