El quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers, cree que tendrá opciones si decide jugar en 2026

Aaron Rodgers no habla como alguien que está a punto de retirarse.

Quizás porque existe la posibilidad de que no lo esté.

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, que recientemente cumplió 42 años, no cerró completamente la puerta a regresar en 2026 cuando se le preguntó al respecto el miércoles.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, quien enfatizó que no quería "profundizar demasiado" en lo que hay más allá del enfrentamiento del domingo por la noche con Baltimore por el título de la División Norte de la Conferencia Americana, cree que habrá oportunidades disponibles si opta por intentar una 22da temporada.

"Cuando termine la temporada, seré agente libre", dijo Rodgers, quien firmó un contrato de un año con Pittsburgh en junio. "Así que eso me dará muchas opciones si todavía quiero jugar. (Quizás) no muchas opciones, pero habrá opciones, creo. Quizás una o dos".

El mensaje de Rodgers al entrar en la semana 18 es un cambio notable respecto a su postura a principios del verano, cuando dijo en "The Pat McAfee Show" que estaba "bastante seguro de que (2025) es el final".

Todavía podría serlo, pero Rodgers también pareció alentado por su propio juego en ocasiones esta temporada. Rodgers ha lanzado para 3.028 yardas con 23 touchdowns y siete intercepciones antes de un juego de eliminación contra los Ravens. También se ha mantenido en gran medida saludable, salvo por una fractura en la muñeca de su mano izquierda (no lanzadora), que lo obligó a perderse una derrota ante Chicago a finales de noviembre.

Rodgers bromeó la semana pasada diciendo que, en algunos aspectos, se siente como el personaje ficticio Benjamin Button, que envejece al revés.

Cuando se le preguntó si cree que ha demostrado lo suficiente en los últimos cuatro meses para que cualquier decisión que tome sobre 2026 dependa únicamente de su deseo de jugar y no de su capacidad para jugar, asintió.

"Quiero decir, espero que sí", dijo Rodgers. "Quiero decir, espero poder pasar por este tramo y sentirme bien físicamente para que eso no esté en la conversación."

Rodgers se negó a revelar demasiado sobre lo que influirá en el proceso de toma de decisiones, diciendo solo que hablará con su esposa y llegará a algún tipo de resolución "más adelante".

Los Steelers han señalado durante mucho tiempo el draft de la NFL de 2026, que se llevará a cabo en Pittsburgh, como una oportunidad para conseguir al joven mariscal de campo franquicia que han estado buscando desde que Ben Roethlisberger se retiró al final de la temporada 2021.

Sin embargo, una clase entrante de quarterbacks que parecía prometedora en agosto no parece tan prometedora al entrar en enero. Mientras que el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, probablemente escuchará su nombre bastante temprano en la primera ronda por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, algunos de los otros prospectos que se pensaba estarían disponibles, como Arch Manning de Texas y LaNorris Sellers de Carolina del Sur, han optado por quedarse en la escuela.

Aunque Rodgers hizo hincapié en que todo sobre su experiencia en Pittsburgh ha sido genial, también señaló que siempre hay desafíos al estar en un nuevo sistema. Es una transición que soportó en Green Bay en 2019 cuando Matt LaFleur reemplazó a Mike McCarthy como entrenador en jefe.

Aunque los números de Rodgers durante su primer año con LaFleur fueron buenos, le tomó una temporada baja de ajustes para sentirse realmente cómodo. Rodgers respondió liderando la liga en índice de pasador en 2020 y 2021 mientras ganaba MVP consecutivos.

El receptor abierto Marquez Valdes-Scantling, quien pasó cuatro años jugando junto a Rodgers en Green Bay desde 2018-21 antes de reunirse esta temporada en Pittsburgh, no tiene dudas de que su buen amigo puede jugar tanto tiempo como quiera.

"Puede jugar al fútbol americano hasta que tenga 50 años. Casi está allí", dijo Valdes-Scantling con una sonrisa. "Pero seguro que puede jugar hasta que tenga 50 años. ¿Lanzar el balón? Podrá hacerlo."

Rodgers ha aprovechado su tiempo con los Steelers, especialmente en una ofensiva llena de jugadores que ni siquiera estaban en la escuela primaria cuando Rodgers fue seleccionado por Green Bay en la primera ronda del draft de 2005. Llamó a la sala de mariscales de campo que comparte con el veterano suplente Mason Rudolph, el novato Will Howard y el profesional de tercer año Skylar Thompson "una de las mejores en las que he estado."

Es una sala que tendrá al menos un asiento libre el próximo año, y tal vez un tipo de unos 40 años buscando trabajo. De cualquier manera, el hombre que vino a Pittsburgh porque sintió que era "bueno para mi alma" parece estar en mejores términos con el juego y su lugar en él de lo que estaba después de dos temporadas llenas de drama y lesiones con los Jets de Nueva York.

