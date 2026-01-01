Spurs superan susto por lesión de Wembanyama y vencen 134-132 a Knicks en revancha de la Copa NBA

Julian Champagnie logró un récord personal de 36 puntos y los Spurs de San Antonio sobrevivieron a un susto por lesión de Victor Wembanyama, remontando para vencer 134-132 a los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche en una repetición de la final de la Copa NBA.

Wembanyama terminó con 31 puntos y 13 rebotes en 24 minutos antes de salir cojeando de la cancha con una aparente lesión en la pierna, con menos de 11 minutos restantes. Regresó al banco en ropa de calentamiento en los minutos finales.

Jalen Brunson de Nueva York tuvo 29 unidades, incluyendo un triple al final del tiempo reglamentario después de quitarle la posesión a Keldon Johnson mientras celebraba con el banco de San Antonio. Karl-Anthony Towns y Jordan Clarkson añadieron 20 tantos cada uno para los Knicks, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Wembanyama salió cojeando de la cancha sin ayuda con 10:32 restantes, dirigiéndose al vestuario tras lesionarse la pierna izquierda. Había saltado para recoger un rebote ofensivo sobre Towns y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama regresó al banco de San Antonio con 1:22 restantes, caminando con calma y sin cojear. Fue un buen momento para que el pívot de 2,23 metros regresara. Wembanyama animó desde la línea lateral mientras los Spurs se mantenían para vencer a los Knicks y romper una racha de dos derrotas seguidas.

Champagnie anotó 12 puntos en el último cuarto, acertando cuatro de cinco en triples, mientras San Antonio borraba un déficit de doble dígito.

Nueva York superó a San Antonio 28-27 en el segundo cuarto, pero habría sido mucho peor sin Wembanyama. El francés tuvo 16 puntos en el segundo período.

