Wembanyama sale del juego entre Spurs y Knicks por aparente lesión en la pierna izquierda

El pívot de San Antonio Victor Wembanyama abandonó el partido de revancha del miércoles por la noche contra los Knicks de Nueva York en el cuarto período tras sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda.

No hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión de Wembanyama.

Wembanyama saltó para recoger un rebote ofensivo sobre el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, con 10:32 restantes en el juego y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama permaneció en la cancha mientras Nueva York pasaba al ataque. El alero de los Spurs, Kelly Olynyk, cometió una falta intencional para que los Spurs pudieran revisar a Wembanyama. Los escoltas de los Spurs, Stephon Castle y De’Aaron Fox, ayudaron a Wembanyama a levantarse antes de que se dirigiera cojeando directamente al vestuario sin ayuda.

El pívot de 2,23 metos de estatura lanzó enfáticamente sus manos hacia abajo a los fanáticos mientras corría por el túnel.

Los entrenadores, médicos y el gerente general de San Antonio, Brian Wright, siguieron a Wembanyama al vestuario.

Este es el primer encuentro entre los Spurs y los Knicks desde que Nueva York venció a San Antonio 124-113 el 16 de diciembre en la final de la Copa NBA.

