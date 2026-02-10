Arne Slot reduce sus expectativas para el Liverpool esta temporada

La temporada de Liverpool ha estado lejos de ser perfecta. Ahora, el técnioc Arne Slot aseguró que el resto de la campaña tendrá que ser casi impecable si el campeón defensor de la Liga Premier quiere asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.

Slot se concentra en terminar entre los cuatro primeros cuando restan 13 fechas por disputar, lo que dice mucho sobre la defensa del título cada vez más comprometida.

La dramática derrota del domingo por 2-1 ante el Manchester City fue el octavo revés de los de Merseyside en la liga inglesa esta temporada, descolgados a 17 puntos del líder Arsenal.

Liverpool todavía sigue en carrera en la Liga de Campeones y en la Copa FA, por lo que aún hay mucho por lo que jugar. Pero al menos en la Premier, Slot, quien ganó el título en su temporada de debut el año pasado, ha tenido que bajar sus expectativas.

Antes del partido del miércoles en Sunderland, Slot dijo que su equipo tenía que estar "cerca de la perfección" para asegurar un lugar en la próxima edición Liga de Campeones.

Los cuatro primeros lugares se clasifican para el máximo torneo de Europa. Es probable que Inglaterra reciba un quinto lugar debido al desempeño de los equipos ingleses en Europa esta temporada.

Liverpool se ubican sexto, a cinco puntos del cuarto Manchester United y a cuatro del quinto Chelsea.

"Así que para cerrar la brecha de cuatro o cinco puntos hacia el tercero, cuarto o quinto significa que tienes que ganar mucho", dijo Slot el martes. “Y eso no es lo que hemos hecho mucho esta temporada, por lo que eso tiene que mejorar y tenemos que acercarnos a la perfección”.

“Si no vamos a la Liga de Campeones, definitivamente no ha sido una temporada aceptable”, puntualizó.

Liverpool ha ganado uno de sus últimos siete partidos de la Premier y Slot dijo que ha sido la temporada más desafiante que ha tenido como entrenador.

"Los jugadores no están acostumbrados a perder mucho o a tener muchos empates. Yo tampoco estoy acostumbrado a eso", dijo. “Siempre es más desafiante después de perder un partido de fútbol volver a motivarlos que después de una victoria (y) decirles que no fuimos tan buenos como podrían pensar que fueron”.

“Así que, sí, esta temporada ha sido más desafiante para mí también, pero también sacas cosas buenas de ello, por extraño que pueda sonar, porque también miro cuánto estamos mejorando”, agregó.

