La NFL tiene una breve pausa antes del combine, la agencia libre y el draft

No parpadees porque la NFL estará de vuelta en menos de dos semanas.

Después que los Seahawks de Seattle se coronaron campeones del Super Bowl, comienza la temporada 2026. Esta se iniciará con el tradicional scouting combine en Indianápolis del 23 de febrero al 2 de marzo.

La agencia libre sigue el 9 de marzo con el período de negociación de dos días. La reunión anual de la liga será el 29 de marzo en Phoenix.

Los 10 equipos que contrataron a un nuevo entrenador en jefe pueden comenzar los programas de entrenamiento de temporada baja el 6 de abril. Otros equipos pueden iniciar el 20 de abril.

El draft de la NFL se llevará a cabo en Pittsburgh del 23 al 25 de abril.

Aquí hay algunos de los temas a seguir estos próximos meses en la NFL:

Inéditos juegos internacionales en Río de Janeiro, París y Melbourne

La liga prevé un récord de nueve juegos internacionales, incluidos los primeros duelos de temporada regular en Melbourne, París y Río de Janeiro.

Los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Rams de Los Ángeles, sus rivales de división, en el Melbourne Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para unos 100.000 espectadores.

Los Cowboys de Dallas serán uno de los equipos que jugarán en Río. La liga tendrá otros dos partidos en Brasil en São Paulo. Los equipos que se enfrentarán en París aún no han sido determinados.

Los otros lugares incluyen tres juegos en Londres, uno en Madrid, uno en la Ciudad de México y uno en Múnich.

La liga tiene como objetivo escenificar 16 juegos internacionales por temporada, pero eso requerirá negociar con la Asociación de Jugadores de la NFL para que eso suceda.

"Creo que hay que considerar algunas cosas", dijo el ejecutivo de la NFL Jeff Miller a la AP la semana pasada. “Una es, obviamente, que nuestro equipo de operaciones necesita asegurarse de que los mercados donde podríamos jugar potencialmente sean buenos para nosotros. Eso incluye desde la infraestructura médica hasta los hoteles, las instalaciones de práctica y, por supuesto, la superficie, que ha sido un punto de conversación”.

“El viaje de ida y vuelta importa. ¿Cómo van a poder aclimatarse al regresar? ... Así que tenemos que empaparnos desde una perspectiva de programación, sabiendo que solo jugamos un partido a la semana para los clubes, cómo eso funciona con el viaje necesario y las distancias que tienen que recorrer”, añadió.

David White, el director ejecutivo interino del sindicato, dijo que los jugadores "aprecian un escenario global", pero la experiencia no siempre ha sido excelente.

"Aquí está el problema: han recibido muchos comentarios sobre no tener buenas experiencias porque es inconsistente", dijo White.

Expansión a 18 juegos

Es probable que la liga no alcance los 16 juegos en el extranjero hasta que se expanda a 18 partidos de temporada regular, lo cual "no está garantizado" según el comisionado Roger Goodell.

"Solo estamos limitados por la oferta, no por la demanda", dijo Miller sobre los juegos internacionales. "Hay una gran demanda internacional para que el fútbol americano de la NFL juegue partidos. Si expandes a un mayor inventario, entonces tal vez estés en un lugar donde cada equipo pueda jugar un partido internacionalmente. Eso sería fantástico para el grupo".

Goodell señaló preocupaciones sobre la condición física de los jugadores, problemas competitivos, la posible necesidad de agregar otra semana de descanso y el tamaño de las plantillas como áreas que deben abordarse a través de la negociación colectiva antes de que la liga pueda expandirse a 18 juegos. El actual contrato colectivo entre la NFL y el sindicato de jugadores expira en 2030.

White dijo que los jugadores no tienen "ningún interés" en expandir el calendario, por lo que las conversaciones ni siquiera son inminentes.

Cambios de reglas

Se espera que el Comité de Competencia de la NFL y los equipos propongan varios cambios de reglas que requerirían la aprobación de los propietarios.

Prohibir el "tush push" podría estar entre ellos. Aunque los Eagles de Filadelfia no tuvieron el mismo éxito al ejecutar la jugada esta temporada, los árbitros tuvieron problemas para pitarla. Una propuesta que prohíba empujar y jalar a los portadores del balón podría ganar suficiente tracción.

La liga sondea la revisión de repeticiones para incluir potencialmente bloqueos crackback, bloqueos bajos/clip, bloqueos ciegos, grounding intencional (determinar la posición de un receptor en el campo) y formación ilegal en patadas de salida (determinar los pies en el suelo cuando se toca el balón).

Lanzar una bandera por penalizaciones después de revisar el video sería un cambio significativo si sucede. La revisión de repeticiones actualmente solo permite recoger una bandera que fue lanzada incorrectamente.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes