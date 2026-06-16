McIlroy reevalúa el golf tras el tambaleo de LIV y alerta por torneos en riesgo

Ahora que LIV Golf está tambaleándose y el deporte ha logrado salir de lo que antes parecía un ciclo de crisis día a día, Rory McIlroy ve el futuro —y pasado— de una manera un poco distinta.

“Empiezas a darte cuenta de que la manera en que era el circuito antes de que apareciera LIV en realidad era bastante buena”, dijo McIlroy el martes, mientras se preparaba para el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills:

El seis veces campeón de un major, que en su momento fue visto como el principal defensor del PGA Tour tras la irrupción de LIV, ahora espera ver qué hace el circuito a continuación.

Reconoce que la inyección de miles de millones de LIV en el deporte “creó una economía falsa” que obligó al circuito a responder. Aunque ha hecho que los ricos sean más ricos con la creación de eventos “signature” con bolsas de 20 millones de dólares, McIlroy no está tan seguro de que eso —o lo que venga después— sea mejor que lo que había antes.

Una posible víctima del cambio: torneos como el Abierto de Canadá de la semana pasada, un certamen con un título nacional en juego que McIlroy ha ganado dos veces en los últimos siete años, pero que se saltó este año.

El torneo quedó relegado a un estatus de segunda clase en el calendario actual y podría caer aún más si termina formando parte de lo que se está llamando “Track 2” en el próximo modelo del circuito, que se espera que arranque en 2028.

El Abierto de Canadá de la semana pasada, que ganó Bud Cauley, número 40 del ranking, contó con cuatro jugadores entre los 10 mejores.

“Track 2 es un evento Korn Ferry glorificado”, manifestó McIlroy sobre lo que, en esencia, es la liga menor actual del circuito. “Eso es lo que va a ser Track 2. Así que no creo que el Abierto de Canadá deba ser uno de esos”.

Todo lo que dice McIlroy tiene más peso, en parte por su currículum y en parte porque, cuando LIV arrancó, fue su mayor crítico.

Con el paso del tiempo, McIlroy se cansó de ser la cara visible y finalmente asumió la idea de que, aunque prefería el PGA Tour y su vínculo con la tradición y la historia, otros tomaban sus decisiones y eso no significaba que no pudieran llevarse bien.

Ahora, LIV está buscando financiación después de que los saudíes anunciaron que se retiraban de la inversión.

La próxima semana, el PGA, que está en plena reconstrucción, dará a conocer más detalles sobre ajustes a su nuevo modelo. Se espera que aumente el campo a 130 jugadores (desde alrededor de 72) y que restablezca el corte tras 36 hoyos en los llamados eventos Track 1.

Los eventos de menor nivel serían, en su mayoría, para que los jugadores se abran camino hacia la parte alta. Eso hace que el futuro de esos torneos sea menos seguro, en parte porque los patrocinadores no pagarán tanto por poner sus nombres en competiciones en las que saben que los mejores jugadores estarán ausentes.

“Simplemente creo que habrá ciertos torneos que podrían perder su estatura si un patrocinador no pone 30 millones de dólares”, comentó McIlroy. “Así que esa es la parte difícil”.

Regresa a Nueva York en circunstancias distintas

El viaje a Shinnecock Hills, en Long Island, marca el primer torneo de McIlroy en el área de Nueva York desde la Copa Ryder del año pasado, donde sus intercambios subidos de tono con aficionados marcaron un punto bajo en la larga historia de ese evento.

Existe, por supuesto, una naturaleza de “nosotros contra ellos” en la Copa Ruder que no se da en el golf semana a semana, donde McIlroy juega la mayoría de sus rondas frente a galerías agradecidas.

Hubo un momento en el Campeonato de la PGA el mes pasado, a las afueras de Filadelfia, en el que un aficionado gritó “¡Estados Unidos!” después de que McIlroy pegara un mal golpe; McIlroy le gritó una grosería al aficionado, pero el episodio no pasó de ahí.

Ahora, está de vuelta en Nueva York, listo para lo que le echen encima.

“¿Fue una semana dura para mí por momentos? Absolutamente”, dijo sobre la Ryder Cup. “Pero es lo que es. Si ese es un precio que hay que pagar por vivir la vida que estoy viviendo, entonces estoy bien con eso”.

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