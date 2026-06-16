Portero de Cabo Verde llora porque su madre se ausentó del Mundial por no poder pagar la visa estadounidense

Tras su heroica actuación contra España, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, reveló que su madre no estaba presente en Atlanta porque no podía costearse la visa para ingresar a Estados Unidos.

Vozinha, de 40 años, fue la estrella del partido al mantenerse invicto de forma espectacular. Él mantuvo alejados a los campeones europeos y consiguió así el primer punto de Cabo Verde en un Mundial en su debut, en una gran sorpresa inicial.

El arquero fue el número uno de su país durante 13 años, pero su madre no estaba en el estadio. Cabo Verde figura en la lista de países estadounidenses cuyos ciudadanos deben depositar una fianza reembolsable de hasta $15.000 antes de viajar a Estados Unidos, además de pagar una tasa de visado.

“Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, no están aquí; fallecieron hace unos años”, dijo Vozinha, visiblemente emocionado. “Ellos lo eran todo para mí, para mi vida”.

“También lloré porque mi madre no pudo estar aquí por culpa del visado. Debido al dinero que tuvimos que pagar por el visado, no pudimos tramitarlo a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento”.

“Trabajé toda mi vida para este momento. Tengo 40 años. Empecé a jugar al fútbol profesionalmente a los 25, en 2012. Pensé en dejarlo, pero seguí adelante por este sueño”.

“Esto es para todos. Me nombraron el mejor jugador del partido, pero esto es para todos mis compañeros, porque sin ellos nada sería posible. Seguiré trabajando por Cabo Verde y por su gente”.

Cabo Verde, un país archipelágico situado frente a la costa de África Occidental con una población de alrededor de 500.000 habitantes, hizo su debut en un gran torneo en 2013, cuando se clasificó por primera vez para la Copa Africana de Naciones y llegó a los cuartos de final.

Vozinha se mantuvo invicto contra España ( Getty )

“Nuestra mejor arma es nuestra unidad”, añadió Vozinha. “La forma en que tratamos a nuestra familia es nuestra mayor fortaleza. Todos pensaban que habíamos venido aquí solo para disfrutar del Mundial, pero sabemos que tenemos un equipo que merece respeto”.

“Es nuestra primera vez, pero estamos aquí para competir y luchar por nuestro país. Jugaremos todos los partidos con nuestra estrategia y las tácticas de nuestro entrenador. Intentaremos hacerlo mejor que en el partido de hoy”.

“Espero que podamos ganar algunos partidos y, quién sabe, tal vez pasar a la siguiente ronda. Estoy muy contento y orgulloso de todos nuestros jugadores”.

Cabo Verde se enfrentará a Uruguay en su segundo partido antes de finalizar la fase de grupos contra Arabia Saudita. Los cuatro equipos están empatados a un punto tras la primera jornada.

Traducción de Olivia Gorsin