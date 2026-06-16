Emociones encontradas en Haití-Brasil para hinchas con doble lealtad en el Mundial

Como muchos otros haitianos, Peguy Joseph es desde hace mucho tiempo un gran admirador de Brasil, la mayor potencia futbolística del mundo.

Sin embargo, dentro de unos días —por primera vez en su vida— no alentará a los brasileños. Tiene una entrada para el Mundial para verlos jugar, en un enfrentamiento sumamente improbable, contra el equipo de su hermosa pero atribulada patria, Haití.

“Es una doble alegría. Estaré feliz si Haití gana, pero si Haití pierde, no me pondré triste, ¡porque es Brasil! Es el fanatismo. Cuando lo amas, lo amas”, comentó Joseph, que vive en Florida y viajará a Filadelfia para asistir al partido el 19 de junio, el día de su cumpleaños.

En todo Estados Unidos, muchos haitianos con lealtades divididas sienten una mezcla de emociones ante el próximo partido. Forma parte de la primera ronda del Mundial de 2026, el primero que será organizado por tres naciones, entre ellas Canadá y México. También es el primer Mundial celebrado en Estados Unidos desde 1994.

Entre quienes están encantados de tener una entrada para el Haití-Brasil está Rafael Saldanha, un brasileño que vive en la ciudad de Nueva York.

“En realidad me alegré cuando supe que Brasil va a jugar contra Haití, porque sé que son dos naciones muy amistosas entre sí”, expresó.

“Ambas son naciones que tienen sus propias luchas internas. Pero al mismo tiempo, son dos países cuyas poblaciones logran ser extremadamente felices... independientemente, o a pesar, de los desafíos que se les presentan cada día”.

Pese a todos sus problemas, Haití se aferra al amor por el fútbol

Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, se clasificó al Mundial por primera vez desde 1974 con una tenacidad inspiradora, derrotando contra todo pronóstico a rivales más conocidos. Como las pandillas armadas controlan la mayor parte de la capital del país, donde se encuentra el estadio local del equipo, Haití tuvo que disputar sus eliminatorias “como local” en la isla caribeña de Curazao, sin el apoyo de su afición local.

Los “Granaderos" quedaron en el Grupo C junto con Marruecos, Escocia y Brasil, cinco veces campeón del mundo. Los brasileños actualmente ocupan el sexto puesto del ranking mundial; Haití está en el 84.

"Es casi como David contra Goliat: vamos contra un gigante, un enorme gigante del fútbol”, subrayó Rachelle Leger, una líder comunitaria haitiano-estadounidense en Filadelfia.

Los haitianos son fervientes aficionados al fútbol y profundamente patriotas con su nación, la primera república liderada por personas negras en el mundo y la segunda república independiente en las Américas después de Estados Unidos. Pero durante décadas, han alentado a Brasil.

Peguy Joseph, como muchos de sus contemporáneos, creció idolatrando a leyendas del fútbol brasileño como Romario, Ronaldo Nazario y Neymar, que estaban pintados en los coloridos minibuses conocidos como tap-taps en Puerto Príncipe. Se ponía la icónica camiseta amarilla cada vez que Brasil aparecía en la televisión. Y se unía a las multitudes jubilosas en las calles de la capital que celebraban las victorias brasileñas como si fueran propias.

Muchos se identifican con el pasado compartido de ambas naciones —incluidos largos periodos en los que la esclavitud fue predominante—, así como con la representación de jugadores negros que se remonta al astro brasileño Pelé.

Joel Jean-Baptiste, nacido en Nueva York y que se mudó a Haití cuando era niño, explicó: “Brasil se siente como un país hermano, muy similar en cultura. Miramos la cancha y vemos a gente que se parece a nosotros, haciendo cosas grandiosas, y deseamos poder hacer eso nosotros mismos”.

Regresó a Estados Unidos hace tres décadas y sigue alentando a Brasil, a menudo con la camiseta amarilla.

Cuando se enteró de que Haití jugaría contra Brasil en el Mundial, canceló unas vacaciones familiares a Europa y compró una entrada para el partido.

“Para nosotros, y para todos los niños haitianos, Brasil era el número uno. Jugar contra ellos en el Mundial sería —ES— el sueño, un sueño de toda la vida, y tiene a todos los haitianos emocionados por ver qué va a pasar este verano”, afirmó.

El romance con la selección de Brasil viene de décadas atrás

Muchos haitianos se enamoraron por primera vez del “jogo bonito” de Brasil, o juego bonito, en el Mundial de 1982, donde el capitán Sócrates lideró lo que muchos consideran el mejor equipo de la historia que no ganó el torneo más importante del fútbol.

Para otros aficionados fieles, fue el desconsuelo de ver la eliminación de Brasil ante Argentina en 1990. Y luego la alegría cuando ganaron títulos en 1994 con el dúo de Bebeto y Romario, y en 2002, cuando Ronaldo fue el máximo goleador del torneo mientras conducía a Brasil a su quinto Mundial.

El apoyo de los haitianos a los brasileños solo creció en 2004, cuando Brasil encabezó una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití. Organizó un partido para promover la paz en el país caribeño, que aún se tambaleaba por una rebelión violenta que derrocó al expresidente Jean-Bertrand Aristide.

Miles de haitianos corrieron junto a un convoy blindado que trasladó a grandes figuras brasileñas, entre ellas Ronaldo y Roberto Carlos, hacia un estadio en Puerto Príncipe.

Roberto Carlos le dijo a The Associated Press ese día: “Fue impresionante cómo había gente todo el camino desde el aeropuerto hasta aquí, todos cantando: ‘¡Brasil! ¡Brasil!’”. Haití perdió 6-0. Pero los aficionados haitianos aun así ondearon banderas brasileñas, celebrando el partido.

Tras el devastador terremoto de 2010, miles de haitianos se mudaron a Brasil, y más recientemente muchos lo han convertido en su hogar después de escapar de la inestabilidad y la violencia de las pandillas.

Mientras tanto, las comunidades haitianas en Estados Unidos se han visto inquietas por los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al estatus de protección temporal de decenas de miles de haitianos que se trasladaron a Estados Unidos en los últimos años.

Aun así, cuando arranca el Mundial, los haitianos en su país y en la diáspora están dejando de lado las preocupaciones, por un momento, y uniéndose en torno a su selección mientras enfrenta a Brasil, la potencia más exitosa en la historia del Mundial.

“No lo vemos como un rival; lo vemos como un momento en el tiempo”, manifestó Rachelle Leger.

“Solo lo estamos saboreando; estamos muy orgullosos de que Haití haya llegado, estamos muy orgullosos de estar allí para apoyar al equipo, aunque (los haitianos) apoyen a ambos equipos”.

Contra todo pronóstico, los milagros pueden ocurrir

Brasil, por supuesto, es un claro favorito para vencer a Haití, que es considerado un no favorito de aproximadamente 30 a 1. Pero uno de los encantos del fútbol es que pueden ocurrir resultados aparentemente imposibles, dice Kirk Bowman, profesor en Georgia Tech, cuyos cursos incluyen Fútbol y política global, y autor de un libro sobre la globalización de este deporte.

Mencionó la victoria en la FA Cup del club inglés Macclesfield, de sexta división, sobre el Crystal Palace de la Premier League a principios de este año. Y la sorpresa del Mundial de 1950, realizado en Brasil, cuando un equipo de Estados Unidos armado a las apuradas con jugadores de medio tiempo —incluidos obreros de fábrica, un cartero y un conductor de coche fúnebre— derrotó 1-0 a una selección de Inglaterra de primer nivel.

Como señaló Bowman, ese gol fue anotado de cabeza por Joe Gaetjens, un haitiano que trabajaba como lavaplatos y futbolista mal pagado en Nueva York. Fue sacado del campo en hombros por los espectadores brasileños, que veían a Inglaterra como la mayor amenaza para su selección nacional.

Gaetjens nunca recibió la ciudadanía de Estados Unidos y finalmente regresó a Haití. Allí fue asesinado en 1964, víctima del régimen del exdictador haitiano Francois Duvalier.

Aun así, se ganó un lugar en la leyenda del fútbol.

“Haití puede creer en otro ‘milagro haitiano sobre el césped’. Un haitiano ya tuvo uno”, escribió Bowman por correo electrónico.

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