Médico imputado dice que le impidieron visitar a Maradona días antes de su muerte

Un médico clínico imputado en el juicio por la muerte del ídolo del fútbol Diego Maradona declaró el martes que los médicos tratantes le impidieron visitar al exfutbolista días antes de su fallecimiento.

Pedro Di Spagna dijo ante el tribunal que Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa privada Swiss Medical y también imputada en la causa, rechazó en dos oportunidades sus intentos de revisar a Maradona por indicación de la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Quedó claro que el 18 de noviembre yo voy a revisarlo a Maradona con un nutricionista y nos rechazan. Al día siguiente yo quiero volver a ir y me mandan un audio de la doctora Forlini diciéndome que no”, declaró Di Spagna durante la audiencia realizada en un tribunal en las afueras de Buenos Aires.

Según el médico, Forlini le explicó que los “médicos tratantes” habían decidido suspender esas visitas para permitir que Maradona descansara y reprogramarlas para la semana siguiente.

“Yo acato la decisión de los médicos tratantes. Forlini era mi nexo con la familia y con los médicos tratantes; ella es quien me da la orden”, afirmó. Agregó que también le aseguraron que, ante una eventual emergencia, se llamaría a una ambulancia disponible las 24 horas.

Di Spagna recordó además que las hijas del exfutbolista, Gianinna y Jana Maradona, intentaron persuadir a su padre para que aceptara la atención médica.

“Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre. Vi a Gianinna y a Jana que iban y venían para intentar convencer a su padre”, señaló.

El excapitán de la selección argentina campeona del mundo en 1986 murió a los 60 años a causa de una insuficiencia cardíaca, mientras cumplía una internación domiciliaria destinada a su recuperación tras una cirugía realizada dos semanas antes para remover un hematoma subdural.

Durante el juicio, familiares de Maradona y varios profesionales de la salud han declarado que la vivienda donde permanecía internado carecía del equipamiento adecuado para asistirlo, de una ambulancia preparada para trasladarlo a un hospital en caso de urgencia y de condiciones apropiadas de salubridad en la habitación donde permanecía.

Entre los principales imputados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. También son juzgados Forlini y Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa encargada del servicio de enfermería; y el enfermero Ricardo Almirón.