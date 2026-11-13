McIlroy comparte el liderato con Hatton en el World Tour Championship

Rory McIlroy se recuperó el viernes de un titubeo en los últimos nueve hoyos para embocar el birdie en el hoyo 18 y compartir el liderato tras la segunda ronda en el World Tour Championship, lo que lo deja bien posicionado para ganar un octavo título del Race to Dubai e igualar el récord.

McIlroy embocó birdies en cuatro de sus primeros 10 hoyos en la segunda ronda y no tuvo errores hasta que cometió tres bogeys en un tramo de seis hoyos a partir del 12 en el campo de Jumeirah Golf Estates que ofreció un marco complicado al jugarse con una brisa fuerte, rough espeso y greens secos y resbaladizos.

El número 2 del mundo recuperó la compostura para llegar al green en dos golpes en el último hoyo, un par 5, y embocar un putt de birdie de 6 pies para firmar 70 golpes, 2 bajo par, y unirse a Tyrrell Hatton (69) con 5 bajo par en el torneo que cierra la temporada.

“Una vez que empiezas a ponerte fuera de posición en este campo, con estas condiciones, se vuelve muy, muy difícil”, dijo McIlroy, quien reconoció que empezó a frustrarse con el campo Earth. “Creo que salvé un poco el día con ese birdie”.

Además de intentar ganar el torneo por cuarta vez (después de 2012, 2015 y 2024), McIlroy busca superar a Eugenio Chacarra en la lista de puntos para asegurar el título anual del Race to Dubai, que corona al jugador número 1 del circuito europeo. Eso colocaría al campeón del Masters con ocho en su carrera, junto a Colin Montgomerie, quien ganó el premio cuando se llamaba la “orden de mérito”.

Chacarra sigue en la pelea. Embocó desde justo fuera del green en el 18 para completar un cierre de birdie-birdie y una ronda de 71.

“Me gusta cómo le estoy pegando", dijo el español, rezagado a cuatro golpes de McIlroy.

“Si puedo limpiar un poco la tarjeta, me gustan mis opciones el fin de semana”, añadió Chacarra.

Reed sale de la pelea, pero Rahm mantiene esperanzas

Chacarra, en su primera temporada completa como novato en el circuito, supera a McIlroy en la clasificación del Race to Dubai por casi 534 puntos. Esta semana hay 2.000 puntos para el ganador, 1.335 para el segundo lugar, 752 para el tercero, y luego cada vez menos para los puestos menores.

Patrick Reed era el tercer aspirante realista al título — número 3 en la clasificación — pero el estadounidense parece haber quedado fuera de la lucha tras un 77 en la segunda ronda, con 42 golpes en los últimos nueve hoyos. Reed estaba 8 sobre par en el torneo.

Quien todavía se mantiene más o menos en contienda es el español Jon Rahm, que necesita ganar y que McIlroy y Chacarra terminen muy abajo en la tabla. Rahm, ganador en Abu Dabi la semana pasada, firmó 71 por segundo día consecutivo y quedó a tres golpes del liderato.

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