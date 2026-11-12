McIlroy abre el World Tour con un 69 y refuerza su opción al título de la Race to Dubai

Rory McIlroy logró el mejor arranque entre los aspirantes al título de la Race to Dubai en el World Tour Championship al firmar el jueves una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo par, para ubicarse en el tercer puesto del torneo de fin de temporada y a dos golpes del líder de la primera ronda Joost Luiten.

McIlroy busca adjudicarse el premio anual —que corona al jugador número 1 del circuito europeo esa temporada— por octava vez, lo que igualaría el récord, y por quinto año consecutivo. Tiene asegurado lograrlo con una victoria esta semana en Jumeirah Golf Estates.

El número 2 del mundo es segundo en la clasificación de la Race to Dubai, por detrás del español Eugenio Chacarra, quien firmó 72 y ya estaba tres golpes detrás de McIlroy.

Ambos integraron el último grupo el jueves y McIlroy subrayó su superioridad en la primera ronda en el par 5 del hoyo 18 con un golpe de aproximación de 254 yardas que dejó la pelota a 13 pies y le facilitó un birdie de trámite. Chacarra jugó a colocarse desde el rough y tuvo que conformarse con el par.

“Cualquier resultado en los 60 hoy sentí que era una buena vuelta”, comentó McIlroy en alusión a las complicadas condiciones del campo por los vientos cruzados y el rough espeso y castigador que bordea las calles y rodea los greens.

“Y, en cierto modo, lo mantuve bien cuando lo necesitaba”, indicó.

Chacarra, que disputa su primer año en el circuito, reconoció que estaba en desventaja frente a McIlroy y otros que “han jugado este campo un millón de veces más”.

“Sé que necesito hacer un par de cosas mejor para tener una oportunidad el domingo, y en eso me voy a concentrar. Si corrijo esas cosas, un poco en cuanto a estrategia, y puedo patear un poco mejor, creo que voy a tener una oportunidad el domingo”, señaló el español.

Patrick Reed, tercero en la clasificación de la Race to Dubai y el otro aspirante realista al título, no logró revertir su reciente bajón de forma y firmó 75. Tras perder un golpe en el hoyo 14 para su cuarto bogey del día, el estadounidense lanzó su putter con frustración mientras se dirigía al siguiente tee.

Jon Rahm, campeón en Abu Dabi la semana pasada, que necesita volver a ganar y esperar que Chacarra y McIlroy terminen muy abajo en la tabla, abrió con 71.

Tarjetas del PGA Tour en juego

Luiten fue quien mejor manejó las duras condiciones. Salió en 31 tras cinco birdies en sus primeros nueve hoyos y regresó a casa en par, con un putt de birdie de 6 pies en el par 5 del 18 para cerrar una ronda de 67.

Con tantos puntos en juego esta semana, una victoria también supondría una enorme recompensa para Luiten y algunos otros. Esto se debe a que esta semana están disponibles 10 plazas para la próxima temporada del PGA Tour, destinadas a miembros del circuito europeo que no estén exentos por otras vías.

Luiten no figura actualmente entre esos 10. Aventajaba por un golpe a Jakob Skov Olesen, quien está entre los que están en pelea para obtener una tarjeta de la Gira de la PGA.

Victor Perez, Gregorio De Leo, Freddy Schott y Francesco Laporta quedaron junto a McIlroy, un golpe más, tras sus 69.

Kaneko gana el premio a novato

Kota Kaneko se convirtió en el segundo jugador japonés en ganar el premio al novato del año en el circuito europeo, al término de una temporada en la que ganó el Austrian Alpine Open y terminó subcampeón en el Soudal Open en un lapso de dos semanas en mayo.

“La primera persona fue Ryo Hisatsune, que es un buen amigo mío, de la misma edad, y lo conozco muy bien. Así que estoy muy feliz de estar en la misma categoría que él”, señaló Kaneko, de 24 años.

Kaneko también sumó otros cuatro resultados entre los 20 primeros para clasificarse como uno de los 50 jugadores disponibles para el World Tour Championship, donde firmó 74 en la primera ronda.

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