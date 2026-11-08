Rahm inicia su reconstrucción al ganar en Abu Dabi tras contener a McIlroy y Hatton

Jon Rahm resistió el empuje de sus compañeros de equipo en la Copa Ryder Rory McIlroy y Tyrrell Hatton para ganar el domingo el Campeonato de Abu Dabi y lograr su primer título del Tour Europeo en cuatro años, lo que marcó un inicio exitoso de la reconstrucción de la carrera del español tras el colapso de LIV Golf.

Rahm firmó una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, y terminó la semana con 23 bajo par en Yas Links, con dos golpes de ventaja sobre Hatton (68) y cuatro sobre McIlroy (69) en el primero de los dos torneos de playoffs que cierran la temporada en los Emiratos Árabes Unidos.

Este fue el primer torneo de Rahm en siete semanas, periodo durante el cual su esposa dio a luz a su segunda hija —su cuarto hijo— y él se dedicó a ultimar una salida de LIV que llevará a que deje en la mesa millones de dólares que se le adeudaban.

Con LIV anunciando esta semana planes para ir cerrando operaciones, Rahm tiene asegurado el regreso a los circuitos establecidos la próxima temporada —y lo hará con una gran victoria.

“Después de todo lo que ha pasado, y de jugar mal y de algunas batallas mentales con mucho ruido, volver tras un poco de descanso y estar con la familia es algo bastante especial”, indicó Rahm.

Su última victoria en el circuito regular del Tour Europeo fue el World Tour Championship en noviembre de 2022, a la que siguió una chaqueta verde en el Masters unos meses después y luego el número 1 del mundo, antes de un controversial salto a LIV.

Su juego con los hierros, impecable esta semana, sugiere que podría haber recuperado el nivel que sostuvo de 2021 a 2023, cuando conquistó sus dos títulos de Grand Slam.

McIlroy sube en la clasificación de la Carrera a Dubai

La decepción de McIlroy por no ganar se vió ligeramente atenuada por su escalada en la clasificación de la Race to Dubai, que abarca toda la temporada.

Con su tercer puesto, el número 2 del mundo superó a Patrick Reed y se colocó segundo, solo por detrás de Eugenio Chacarra, con un torneo por disputarse: el World Tour Championship en Dubái, que comienza el jueves.

Chacarra, un español de 26 años en su primera temporada completa en el circuito, terminó empatado en el puesto 22 esta semana, y Reed empató en el 43 en el campo de 70 jugadores.

McIlroy está casi 534 puntos por detrás de Chacarra. La próxima semana el ganador se llevará 2.000 unidades, el segundo puesto 1.335 y el tercero 752.t

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