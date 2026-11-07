Jon Rahm firma 66 y lidera por uno en Abu Dabi tras tres rondas con McIlroy a 2 golpes

Jon Rahm llegará al último día del Campeonato de Abu Dabi con una ventaja de un golpe después de firmar una tarjeta de 66, seis bajo par, en la tercera ronda el sábado.

Rory McIlroy había compartido el liderato con el español, pero cometió bogey en el par 3 del hoyo 17 y cayó al cuarto puesto en una jornada de 34 grados Celsius (94 Fahrenheit) en Yas Links.

El 67 de McIlroy incluyó un doble bogey de seis golpes en el hoyo 10. Ese tropiezo interrumpió una secuencia de siete birdies entre los hoyos 7 y 14.

Los dos golpes por los que McIlroy está ahora por detrás también equivalen a la penalización que recibió el jueves por mejorar su lie en el 12, donde un doble bogey de seis pasó a convertirse en un ocho.

“Tengo una buena oportunidad (el domingo), que es todo lo que quiero. Voy a tener que salir y hacer una vuelta baja, algo en la franja media a baja de los 60 para lograrlo”, afirmó McIlroy, que reconoció que estaba “un poco arrepentido” por las ocasiones desaprovechadas.

El total de Rahm, 18 bajo par para 198 golpes, era uno menos que el de sus compañeros de partido el sábado, Tyrrell Hatton y Francesco Laporta, quienes entregaron cada uno un 67. McIlroy estaba a dos golpes.

Adam Scott mantuvo su torneo sin bogeys con un 66 para colocarse con 15 bajo par en el quinto puesto, a un golpe de McIlroy.

Eso dejó a tres ganadores del Masters entre los cinco primeros de la clasificación, con Rahm (edición de 2023), McIlroy (2025, 2026) y Scott (2013).

Los playoffs de dos semanas del circuito europeo vieron a 70 jugadores inscribirse en el Campeonato de Abu Dabi, dotado con 9 millones de dólares, antes de que los 50 mejor clasificados avancen al evento final de la próxima semana en Dubái, con una bolsa de 10 millones de dólares.

Actualmente se proyecta que McIlroy suba al número 2 en la clasificación del Road to Dubai, por detrás del español Eugenio Chacarra, quien firmó un 67, cinco bajo par, el sábado. Chacarra está empatado en el puesto 29 con un total de 8 bajo par.

El norirlandés busca un quinto título consecutivo de la clasificación del circuito y el octavo de su carrera, lo que igualaría el récord de Colin Montgomerie.

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