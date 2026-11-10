LIV Golf presenta plan de bancarrota y apunta a liquidación en enero

LIV Golf presentó el martes un plan de bancarrota bajo el Capítulo 11 ante un tribunal de Nueva Jersey, junto con un calendario propuesto para una audiencia final sobre su declaración informativa el 7 de enero que daría inicio a la liquidación.

LIV Golf se declaró en bancarrota el 8 de septiembre después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que había financiado la liga disidente desde el principio, señaló que dejaría de pagar por LIV después de la temporada 2026.

El plan de bancarrota contempla un cierre ordenado de LIV. El acuerdo de reestructuración con BC Partners Credit, que había prometido 300 millones de dólares, no logró reunir suficiente apoyo para una versión LIV 2.0 que habría mantenido la liga en marcha en 2027.

“Los deudores han determinado que no queda disponible ninguna transacción viable de reestructuración debido a la falta de participación de jugadores y a la rescisión por parte de BC Partners del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración”, indicó LIV en un resumen del plan de bancarrota.

La liga afirmó que el PIF invirtió aproximadamente 5.000 millones de dólares en capital accionario y que LIV Golf operó de manera continua con pérdidas y estaba a años de alcanzar la rentabilidad. En la presentación también se reveló que LIV despidió a 289 empleados y suspendió temporalmente a otros 22 aproximadamente una semana antes de declararse en bancarrota.

Esto ocurrió alrededor de un mes después de que terminara de pagar 15,6 millones de dólares en bonificaciones de retención a siete ejecutivos, algo que, según LIV, era esencial para completar la temporada 2026 y elaborar planes de reestructuración.

Está prevista una audiencia para el 24 de noviembre para aprobar de manera condicional la declaración informativa, que requiere información adecuada de a quiénes le debe dinero LIV y dará inicio a la fase de cierre gradual de operaciones.

Las seis semanas posteriores, antes de la audiencia del 7 de enero para aprobar la declaración servirán para determinar los derechos de voto y atender cualquier objeción de quienes tengan reclamaciones. Un fideicomiso de cierre gradual supervisaría los pagos a los acreedores, resolvería reclamaciones legales y gestionaría otros asuntos financieros.

El juez aprobó la semana pasada la separación de Jon Rahm de LIV, lo que le costó al dos veces campeón de un major, según se informó, 100 millones de dólares que se le debían desde que se unió a la liga con financiamiento saudí a finales de 2023. Rahm ganó la semana pasada en Abu Dabi su primer título regular del circuito europeo desde 2022.

Los otros jugadores de LIV, que han sido vetados por el PGA Tour, ahora deben averiguar dónde jugar. Algunos tienen membresía del circuito europeo o pueden intentar conseguir exenciones de patrocinador para torneos, aunque no para los eventos más fuertes del calendario.

El PGA Tour no ha indicado una vía de regreso para los jugadores y probablemente lo hará hasta que concluyan los procedimientos de bancarrota.

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