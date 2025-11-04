Coco Gauff revive sus posibilidades en Finales WTA al eliminar a Jasmine Paolini

La campeona defensora Coco Gauff reflotó sus posibilidades de sortear la fase de grupos de las Finales de la WTA tras doblegar el martes 6-3, 6-2 a Jasmine Paolini.

Gauff también mejoró su servicio: cometió tres dobles faltas, muchas menos que las 17 que produjo en su debut, una derrota en tres sets ante Jessica Pegula.

“Definitivamente un giro respecto a mi primer partido", dijo la estadounidense. "Es la belleza de este torneo y tener otra oportunidad para demostrarte a ti misma”.

La rival de turno de Gauff será la número uno mundial Aryna Sabalenka, jugándose el pase a las semifinales del torneo de fin de temporada que reúne a las ocho mejores jugadoras. Paolini quedó eliminada tras acumular su segunda derrota.

Sabalenka lidera el grupo tras vencer 6-4, 2-6, 6-3 a la estadoun idense Pegula.

Paolini también compite en dobles en el evento junto a su compatriota italiana Sara Errani.

“No creo que Jasmine estuviera al 100% hoy. Jugar individuales y dobles no es fácil”, dijo Gauff.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes