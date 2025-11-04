Stay up to date with notifications from The Independent

Coco Gauff revive sus posibilidades en Finales WTA al eliminar a Jasmine Paolini

AP Noticias
Martes, 04 de noviembre de 2025 14:47 EST
WTA COCO GAUFF
WTA COCO GAUFF (AP)

La campeona defensora Coco Gauff reflotó sus posibilidades de sortear la fase de grupos de las Finales de la WTA tras doblegar el martes 6-3, 6-2 a Jasmine Paolini.

Gauff también mejoró su servicio: cometió tres dobles faltas, muchas menos que las 17 que produjo en su debut, una derrota en tres sets ante Jessica Pegula.

“Definitivamente un giro respecto a mi primer partido", dijo la estadounidense. "Es la belleza de este torneo y tener otra oportunidad para demostrarte a ti misma”.

La rival de turno de Gauff será la número uno mundial Aryna Sabalenka, jugándose el pase a las semifinales del torneo de fin de temporada que reúne a las ocho mejores jugadoras. Paolini quedó eliminada tras acumular su segunda derrota.

Sabalenka lidera el grupo tras vencer 6-4, 2-6, 6-3 a la estadoun idense Pegula.

Paolini también compite en dobles en el evento junto a su compatriota italiana Sara Errani.

“No creo que Jasmine estuviera al 100% hoy. Jugar individuales y dobles no es fácil”, dijo Gauff.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

