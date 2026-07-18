Deprimidas por derrotas, Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial

Francia e Inglaterra coinciden en esto: ninguno quería estar jugando el sábado.

Les Bleus se habían erigido como favoritos para consagrarse en la Copa del Mundo. Inglaterra estuvo cerca de poner fin a una espera de décadas por su primer título mundial desde 1966.

Ambas se quedaron a un partido de sus objetivos finales tras perder en las semifinales. Y en lugar de disputar la final del domingo —Argentina y España jugarán por el título—, Inglaterra y Francia se enfrentarán en un encuentro de consolación por el tercer puesto.

“Ninguno de nosotros quería jugar este partido por el tercer puesto", declaró el zaguero francés Ibrahima Konate. "Pero no tenemos opción, hay que jugar. Francia e Inglaterra tienen una gran historia juntas. Y sí, tenemos ganas del partido de mañana, y veremos qué pasa”.

Aunque el encuentro ofrecerá poco más que victorias morales, podría darle a Thomas Tuchel la oportunidad de recuperar respaldo después de que el entrenador de Inglaterra recibiera críticas generalizadas por sus decisiones tácticas en la derrota 2-1 de los Tres Leones ante Argentina en semifinales.

La estrella francesa Kylian Mbappé también aún tiene la posibilidad de ganar la Bota de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

Mbappé suma ocho goles, empatado con el argentino Lionel Messi en el liderato del torneo. Messi tiene ventaja en el desempate con cuatro asistencias frente a las tres de Mbappé. El inglés Harry Kane y Jude Bellingham también están en la pelea con seis goles cada uno.

El seleccionador francés Didier Deschamps señaló que Mbappé está disponible para el partido del sábado, pero añadió que hará cambios en su alineación habitual.

“Tenemos un partido por el tercer puesto, y hay un deber. Tenemos deberes. Yo tengo deberes, mi cuerpo técnico tiene deberes y los jugadores también. Tenemos la responsabilidad de vestir esta camiseta por todos los franceses que nos están alentando”, señaló Deschamps.

También será el último partido de Deschamps como entrenador de Francia tras 14 años al frente del equipo. Konate comentó que los jugadores franceses quieren brindarle una última victoria al seleccionador.

"Impulsó a muchos jugadores franceses. Tuvimos algunos momentos decepcionantes, pero nos dio mucha alegría”, indicó Konate.

Francia ganó la Copa del Mundo con Deschamps en 2018, perdió una final desgarradora ante Argentina en penales en 2022, y se quedó corta tácticamente el martes, cuando todo el poder ofensivo de Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise fue maniatado por España.

Deschamps ganó un gran trofeo —aunque el más importante de todos—, tras haber perdido la final del Campeonato Europeo en casa en 2016.

“Sé que será el último partido y también sé que se extrañará a la selección de Francia", dijo Deschamps. "Tuve el privilegio durante 15 años de estar aquí arriba con esta camiseta, de vivir momentos magníficos y momentos más difíciles. La selección de Francia es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera profesional”.

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