DeChambeau recibe penalización de 2 golpes en dramático fallo nocturno del Abierto Británico

Bryson DeChambeau recibió una penalización de dos golpes después de su segunda ronda en el Abierto Británico el viernes, lo que sacó a la estrella estadounidense del grupo final y generó dudas iniciales sobre si se presentaría el fin de semana en Royal Birkdale.

En un giro dramático a última hora de la noche, tras una tarjeta de 66 golpes, 4 bajo par, DeChambeau fue llevado de nuevo al hoyo 5 para una revisión de reglas. Imágenes captadas durante su ronda lo mostraron pisoteando el césped alto a la derecha de la calle mientras intentaba calcular su golpe, a 72 yardas del hoyo.

Se vio a DeChambeau en un intercambio largo y acalorado con los oficiales de reglas —en un momento, agitó los brazos y señaló con evidente frustración— antes de que lo trasladaran en vehículo de regreso a la carpa de anotación, adonde lo siguieron oficiales, incluido el director ejecutivo del R&A, Mark Darbon.

Entonces llegó el veredicto: se determinó que DeChambeau había mejorado inadvertidamente el área de su swing previsto al aplastar una sección de césped detrás de la bola, lo que podría haber afectado su backswing en el golpe.

Su bogey 5 en el hoyo 5 se convirtió en un triple bogey 7 y la penalización de dos golpes dejó su resultado en 68, quedando a tres golpes del líder, empatado en el quinto puesto.

DeChambeau se fue al campo de prácticas y solo dijo: “¿La están pasando bien esta noche?”, al pasar junto a decenas de reporteros; luego se detuvo para firmar un autógrafo antes de golpear bolas al anochecer.

Poco después de la medianoche, hora local, DeChambeau publicó en X: “Obviamente decepcionado con el fallo. No estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Esto me enciende. A por el fin de semana. Vamos a por ello”.

La publicación sugirió que DeChambeau ya había decidido seguir jugando. Más temprano el viernes por la noche, se le preguntó a su agente, Brett Falkoff, si el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos jugaría el sábado y respondió: “Ya veremos”.

El viaje a Royal Birkdale está resultando lleno de acción para DeChambeau, a quien Nick Faldo acusó de tener “cero idea de estrategia” cuando el tres veces campeón del Abierto habló en el pódcast de Sky Sports Golf antes del torneo.

Tras firmar 67 en la primera ronda, DeChambeau evitó a los medios, aunque más tarde aceptó responder algunas preguntas del R&A.

Sus respuestas fueron tajantes. “Siento que hoy hice un muy buen trabajo siendo increíblemente estratégico”, manifestó, antes de añadir después: “Siento que mi estrategia hoy fue buena”.

DeChambeau —uno de los jugadores de más alto perfil en el golf— dejó el PGA Tour para irse a LIV Golf en 2022 y sigue compitiendo en el circuito disidente, mientras continúa produciendo videos en su canal de YouTube, que tiene 2,77 millones de suscriptores.

Atrae la atención más que prácticamente cualquier golfista, como quedó demostrado el viernes.

La decisión explicada por el R&A

El punto en cuestión para DeChambeau era si violó la Regla 8, que rige el swing previsto.

“Una mejora significa alterar una o más de las condiciones que afectan el golpe de modo que el jugador obtenga una ventaja potencial para ese golpe”, explicó a los medios Grant Moir, director ejecutivo de gobernanza del R&A.

“El jugador”, continuó Moir, “debe tomar el curso de acción menos intrusivo para lidiar con la situación particular y no tiene derecho a una postura o un swing normales”.

Moir indicó que esto se aplica “incluso cuando la acción es accidental, como lo fue en el caso de Bryson”.

Pasa el corte en un major por 1.ª vez este año

DeChambeau no pasó el corte en cada uno de los tres primeros majors de 2026.

Si finalmente se presenta para la tercera ronda, jugará con el también estadounidense Sam Burns en el tercer grupo empezando por el final.

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