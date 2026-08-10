McCaffrey no practica por 'rigidez' mientras los 49ers controlan su carga de trabajo

La estrella corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, no participó en el entrenamiento el lunes debido a lo que el equipo describió como una rigidez general.

McCaffrey, de 30 años, había participado en todas las prácticas hasta ahora este verano con los 49ers, mientras el equipo modificó su calendario del campamento de entrenamiento este año para eliminar tramos de tres prácticas completas consecutivas.

El coordinador ofensivo Klay Kubiak señaló que McCaffrey estaba “bien” y que el equipo estaba administrando su carga de trabajo.

“Christian siempre tiene, más o menos, un conteo de repeticiones en cualquier campamento. Ustedes saben de los ajustes que hemos hecho a nuestro calendario para evitar que tengan demasiados días libres. Pero en cuanto a su carga de repeticiones, vamos exactamente donde queremos estar. Es un jugador veterano, así que hay que monitorearlo y prepararlo para la primera semana”, señaló Kubiak.

San Francisco espera encontrar un suplente confiable para McCaffrey y así aligerar su carga de trabajo, después de que lideró la NFL con 413 toques desde la línea de golpeo en la temporada regular de 2025.

Pero el equipo ha estado con personal limitado en la posición de corredor, ya que los tres principales suplentes proyectados de McCaffrey también están fuera por lesiones. El novato Kaelon Black ha estado apartado por una lesión en el aductor, el corredor de segundo año Jordan James se fracturó las costillas al inicio del campamento de entrenamiento y el jugador de tercer año Isaac Guerendo ha estado fuera por un desgarro del músculo pectoral sufrido a principios de la pretemporada.

Patrick Taylor Jr., Sincere McCormick y Khalil Herbert asumieron la mayor parte de la carga como corredores el lunes.

“Es frustrante porque quieres a esos jóvenes ahí afuera, a quienes reclutamos y a quienes queremos ver competir y mejorar. Esos muchachos volverán. No falta mucho. Pero también les ha dado oportunidades a otros para mejorar”, comentó Kubiak.

Los Niners también reincorporaron al receptor Deebo Samuel a principios del campamento de entrenamiento, y él también ha estado trabajando como corredor.

“Cuando tiene el balón en las manos, no hay nadie más explosivo, más dinámico en el campo. En cuanto a administrar su carga, Deebo tiene que poder influir en el juego de muchas maneras. Ese es nuestro plan con él”, manifestó.

El ala defensiva Nick Bosa también estuvo fuera, al perderse su cuarta práctica consecutiva por lo que el equipo describió como molestias. Bosa está retomando el ritmo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) que puso fin a su temporada en la Semana 3 del año pasado.

Bosa solo había participado en ejercicios individuales al inicio del campamento antes de ser apartado, pero el entrenador Kyle Shanahan ha dicho que el equipo no está demasiado preocupado por su situación.

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