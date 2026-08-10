El campocorto de los Medias Blancas Tim Anderson anuncia su retiro tras 10 años en MLB

Tim Anderson, campocorto dos veces All-Star que ganó el título de bateo de la Liga Americana en 2019 con los Medias Blancas de Chicago, ha decidido retirarse tras pasar 10 años en las Grandes Ligas.

Anderson, de 33 años, hizo el anuncio el lunes.

“Luché durante los últimos dos, tres años. Ya sabes, entrené y simplemente no pude lograr que el cuerpo funcionara como antes. Así que, quiero decir, no soy de esos tipos que van a seguir intentando volver a un punto al que, ya sabes, no pude regresar”, comentó Anderson.

Anderson bateó para .276, con 98 jonrones, 350 carreras impulsadas y 122 bases robadas en 991 juegos. Jugó para los White Sox durante ocho temporadas antes de terminar su carrera con breves etapas en Miami y con los Angelinos de Los Ángeles.

Anderson no ha aparecido en un juego de Grandes Ligas desde el 25 de mayo de 2025, con los Angels.

“Quiero ser tan abierto como pueda, pero el juego (trajo) mucho dolor, muchos grandes momentos. Pero a lo largo de jugar, definitivamente hubo muchos momentos oscuros. ... Y llegó un punto en el que realmente no podía disfrutarlo. Solo estar en ese entorno, ya no era lo mismo”, manifestó.

Anderson jugó con el corazón apesadumbrado después de que un amigo cercano fuera baleado y asesinado en Alabama en 2017. Durante una entrevista en “The Pivot Podcast” en 2023, Anderson reconoció haber tenido un hijo fuera del matrimonio y haber pasado por terapia con su esposa, Bria.

Los White Sox dijeron que homenajearán a Anderson antes de su juego del 17 de septiembre contra Detroit. Como parte del tributo, el equipo usará sus uniformes Nike City Connect “Southside” por única vez esta temporada. Los uniformes en blanco y negro, con letras góticas y rayas finas, fueron usados por Anderson y los White Sox cuando ganaron la División Central de la Liga Americana en 2021.

Anderson dijo que ahora está en un buen momento.

“Puedo despertarme y hacer lo que quiera. Y eso me hace feliz. Pero en cuanto a pensar en el béisbol, hombre, es que es mucho”, señaló.

Anderson fue seleccionado por Chicago con la 17ma selección global en el draft amateur de 2013. Debutó en las Grandes Ligas en 2016 y rápidamente se convirtió en una de las jóvenes estrellas más brillantes del béisbol.

Bateó para .335 —la mejor marca de las Grandes Ligas— con 18 jonrones y 56 carreras impulsadas en 2019. Con el oriundo de Alabama encendiendo la alineación desde el puesto de primer bate, Chicago llegó a los playoffs en 2020 y 2021. Pero el equipo nunca pudo concretar su potencial.

Limitado por un esguince en la rodilla izquierda y molestias en el hombro derecho, Anderson bateó para .245, con un jonrón y 25 carreras impulsadas en 123 juegos con los White Sox en 2023. También fue suspendido por las Grandes Ligas de Béisbol después de involucrarse en una pelea con el toletero de Cleveland José Ramírez.

Después de que Chicago terminó con marca de 61-101 en su último año con el equipo, Anderson tenía una opción de 14 millones de dólares que la organización rechazó.

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