Richardson se conforma con los Colts y lucha por ser quarterback suplente

El quarterback de los Colts de Indianapolis, Anthony Richardson, se encuentra en la misma posición de la que quería desprenderse a principios de este año.

Sigue en la plantilla, sigue compitiendo con Riley Leonard por el puesto de suplente de Daniel Jones.

No, esto no es lo que Richardson ni los Colts imaginaron cuando la exestrella de Florida afrontaba su cuarta temporada como profesional, otra vez intentando demostrar que puede mantenerse sano, ser productivo y convertirse en el quarterback franquicia que Indy creyó haber seleccionado con la cuarta elección global del draft de 2023.

“Estoy aquí ahora mismo tratando de asegurarme de poder plantar el pie en este equipo y ser la mejor versión de mí mismo que pueda ser. Estoy listo para mostrar lo que puedo hacer y ser una pieza ganadora para ayudar al equipo”, afirmó Richardson el domingo en el campamento de entrenamiento en los suburbios de Indianapolis.

Por ahora, Richardson suena conforme, aunque solicitó y recibió permiso para buscar un socio de intercambio durante la temporada baja.

Pero como el gerente general Chris Ballard todavía cree que Richardson puede alcanzar el potencial que los Colts vieron en la universidad, no está dispuesto a cortar la relación tan fácilmente.

“No vamos a regalarlo, no vamos a hacer eso. Es un gran compañero y es agradable estar cerca de él. Ha crecido mucho y ha trabajado. Ha sido divertido verlo, especialmente cuando eliges a un jugador tan alto como lo elegimos a él, quieres que llegue y sea el salvador de inmediato. Bueno, el plan de desarrollo de cada uno es diferente, y el suyo fue un poco distinto. Todavía creo que tiene futuro. Veremos cómo se desarrolla eso aquí”, dijo Ballard cuando los jugadores se presentaron por primera vez al campamento.

Pero mientras Richardson intenta enderezar el rumbo, sus primeras dos semanas de campamento han sido irregulares.

El domingo, condujo a su unidad a un touchdown en el ejercicio de dos minutos. La semana pasada, sin embargo, tuvo dificultades para recibir los centros desde la formación shotgun.

Y es ese tipo de inconsistencia lo que el entrenador Shane Steichen quiere ver corregido antes de nombrar a Richardson como QB2.

El atlético Richardson, de 1,93 metros y 111 kilos, con un brazo potente, ganó el puesto de titular en el campamento como novato, pero esa temporada solo logró jugar en cuatro partidos. En 2024, participó en 11 de 17 encuentros y registró el porcentaje de pases completos más bajo (47,7%) de cualquier titular habitual de la liga. También fue enviado a la banca durante dos partidos después de salirse de un juego porque estaba “cansado”.

Así que en 2025, los Colts firmaron a Jones para competir con Richardson por la titularidad.

No hubo discusión. Jones ganó el puesto y jugó tan bien durante los primeros nueve partidos de Indy que entró en la conversación del MVP. Jones tuvo problemas después de fracturarse un hueso de la pierna izquierda en noviembre y sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada en diciembre.

Richardson, por su parte, se perdió los últimos 12 partidos debido a una fractura del hueso orbital.

Leonard hizo su debut como titular en la NFL en el cierre de temporada de los Colts, y cuando los Colts volvieron a firmar a Jones por dos años y 88 millones de dólares en marzo, dejaron planteada la competencia entre Leonard y Richardson.

"Creo que quizá en este campamento he dado un paso más en entender mucho mejor lo que está haciendo la defensa. Cuando conoces la ofensiva durante un año completo, no tienes que pensar tanto en las cosas y eso te ahorra tiempo. Si sales del huddle con 15 segundos, siento que el año pasado gastaba los primeros ocho segundos averiguando cuáles eran los movimientos y quién se suponía que debía estar dónde. Ahora puedo ahorrar esos ocho segundos y realmente descifrar lo que está haciendo la defensa y levantar la vista”, señaló Leonard mientras calificaba a Richardson como un “gran amigo”.

¿Será suficiente para ganar el puesto número 2?

El tiempo lo dirá.

“Si eso es lo que el equipo quiere, eso es lo que yo quiero. Solo quiero ayudar al equipo. De cualquier manera, si estoy con el primer, segundo o tercer equipo, mis repeticiones cuentan. Tengo que hacer que cuenten. Siento que si doy lo mejor de mí, entonces el equipo tomará una decisión que sea para el bien del equipo”, dijo Richardson cuando le preguntaron si creía que se quedaría en Indy toda la temporada.

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