Eric Bieniemy, de los Chiefs, vuelve a entrenar tras el tiroteo a su esposa en su casa de Virginia

El coordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas City, Eric Bieniemy, regresó al equipo el lunes para su primera práctica del campamento de entrenamiento desde que su esposa recibió un disparo en su casa de Virginia y el hijo de la pareja, de 27 años, fue arrestado por el tiroteo.

Bieniemy fue recibido por un puñado de aficionados mientras bajaba la larga colina hacia los campos de la Universidad Estatal de Missouri Western, donde los Chiefs realizan el campamento. Luego se incorporó de inmediato a su primera práctica desde que Mia Bieniemy recibió un disparo la noche del 26 de julio.

“Fue bueno tener de vuelta a EB, de vuelta por completo. No creo que se haya perdido ni una jugada; estuvo ahí afuera”. Y añadió: “Miren, yo hablaba con él varias veces al día. Sabía cuándo iba a regresar. Lo principal es que Mia está estable, que le está yendo bien”, comentó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid.

Elijah Bieniemy ha sido acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda. Sus comparecencias ante el tribunal se han retrasado a la espera de una evaluación de salud mental.

Eric Bieniemy, quien regresó a los Chiefs a principios de este año, se había mantenido en contacto con Reid y el resto del personal, y había estado viendo transmisiones de algunas prácticas. En un caso, llamó al gerente general de los Chiefs, Brett Veach —quien estaba sentado junto a Reid— y le pidió que le pasara el teléfono; luego procedió a darle al entrenador en jefe una indicación de instrucción para un corredor.

“Fue genial tenerlo de vuelta ahí afuera. Todos estaban contentos de verlo”. Y agregó: “Creo que una vez que empiezas, ya estás en marcha. Es como un partido. Una vez que estás en el partido, estás en el partido. Pero él siempre aporta energía”, expresó Reid.

Bieniemy formó parte de cuerpos técnicos que ayudaron a Kansas City a llegar a tres Super Bowls y ganar dos de ellos. Pero como Reid es el principal encargado de cantar las jugadas, Bieniemy se fue para desempeñarse como coordinador ofensivo de los Commanders de Washington, donde podría mandar sus propias jugadas y quizá colocarse mejor para conseguir un puesto como entrenador en jefe en la NFL.

Los Commanders tuvieron dificultades en su única temporada allí, y Bieniemy y el resto del personal fueron despedidos. Pasó una temporada en UCLA y la temporada pasada entrenó a los corredores con los Bears de Chicago antes de regresar a Kansas City como coordinador ofensivo.

Reemplazó a Matt Nagy, quien fue contratado como coordinador ofensivo de los Giants de Nueva York.

“Obviamente es genial tenerlo de vuelta. Lo extrañamos y oramos por su familia mientras estuvo fuera”. Y añadió: “Pero tener a un tipo así de regreso en el campo, hombre, un competidor… saca lo mejor de nosotros”, señaló el apoyador de los Chiefs, Nick Bolton.

Los receptores Rashee Rice (rodilla) y Cyrus Allen (contusión ósea) participaron en trabajo de 11 contra 11 durante la práctica con almohadillas.

El ala defensiva Ashton Gillotte (isquiotibiales), el esquinero L'Jarius Snead (rodilla) y el apoyador Drue Tranquill (espalda) trabajaron aparte, al costado.

El guardia derecho Trey Smith (cadera) siguió fuera de la práctica, lo que llevó al novato liniero ofensivo Khalil Benson a pasar de tackle a guardia. Jaylon Moore tomó repeticiones con el primer equipo como tackle.

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