Mahomes, Parsons y 3 jugadores de 49ers destacan entre estrellas de la NFL que vuelven de lesiones

La lista de jugadores que terminaron la temporada 2025 lesionados era casi un quién es quién de algunas de las mayores estrellas de la NFL.

Estaba Patrick Mahomes, dos veces MVP y tres veces campeón del Super Bowl, quien solo pudo ver el final de una decepcionante temporada de seis victorias para Kansas City después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la Semana 15.

Micah Parsons, tres veces All-Pro, fue apenas un espectador en la postemporada en su primera temporada en Green Bay tras sufrir también una rotura del LCA en diciembre, mientras que los 49ers de San Francisco se quedaron sin tres de sus grandes estrellas para el tramo final de los playoffs: Fred Warner, Nick Bosa y George Kittle, todos afectados por lesiones graves durante la temporada.

Indianapolis vio descarrilarse su prometedora campaña cuando el quarterback Daniel Jones se rompió el tendón de Aquiles a inicios de diciembre, y los Giants de Nueva York echaron de menos durante la mayor parte de la temporada a la sensación novata de 2024 Malik Nabers, después de que sufriera una lesión de rodilla en el cuarto partido de su segunda temporada.

El campamento de entrenamiento para esas estrellas ha consistido en recuperar la plena forma para poder volver al campo ya sea para el inicio de la temporada o, al menos, en las primeras semanas.

“Siempre fue el objetivo poder practicar cuando llegara al campamento de entrenamiento. Más o menos alcanzamos ese paso. Ahora se trata de construir y seguir mejorando cada vez más, para que cuando llegue la temporada regular, pueda estar disponible”, señaló Mahomes al inicio del campamento.

La mayoría de esas otras estrellas apunta a estar de vuelta para la Semana 1, pero Parsons tendrá que esperar un poco más. Espera regresar en octubre y promete que la energía acumulada durante su ausencia solo lo hará mejor.

“La gente está preocupada por la rodilla. Deberían preocuparse por cómo voy a jugar cuando regrese. La rabia, la frustración, las cosas que voy a tener que soltar por lo mucho que ha pasado desde que jugué”, afirmó Parsons.

A continuación, un vistazo a algunas de las mayores estrellas que regresan de lesiones:

Patrick Mahomes - Chiefs de Kansas City

Cuando Mahomes se rompió el LCA el 14 de diciembre en una derrota que eliminó a los Chiefs de los playoffs, no estaba claro si podría regresar a tiempo para la Semana 1. Pero volvió al campo durante parte del programa de temporada baja y recibió el alta médica completa para el inicio del campamento de entrenamiento. Fue una gran noticia para los Chiefs, que lograron apenas un touchdown en tres partidos después de que Mahomes cayera lesionado la temporada pasada.

Ahora la clave es en qué forma estará Mahomes cuando salte al campo en la Semana 1 contra Denver. Su producción ha bajado en las últimas temporadas a medida que el talento a su alrededor ha disminuido. También se le ha pedido correr más, con un máximo de su carrera de 422 yardas por tierra la temporada pasada, pero quizá necesite quedarse más en el bolsillo para proteger su rodilla.

Micah Parsons - Packers de Green Bay

Los Packers traspasaron por Parsons antes del inicio de la temporada pasada para sumar a la superestrella defensiva que podía elevarlos en los playoffs. Eso nunca ocurrió, ya que Parsons sufrió la lesión de rodilla a inicios de diciembre después de registrar 12 1/2 capturas en 14 partidos.

A la defensa de Green Bay le faltan jugadores determinantes y necesitará a un Parsons sano para hacer una larga carrera en los playoffs. El equipo está siendo cauto con su regreso y planea colocarlo en la lista PUP para la temporada regular. Parsons tendría que perderse al menos cuatro partidos, pero señaló que le gustaría volver a tiempo para enfrentar a sus excompañeros de los Cowboys en la Semana 6.

Fred Warner, Nick Bosa y George Kittle - 49ers de San Francisco

Los 49ers fueron uno de los equipos más golpeados por las lesiones en la liga la temporada pasada: Bosa sufrió una lesión de rodilla que terminó su campaña en la Semana 3, Warner se fracturó el tobillo en la Semana 6 y Kittle se rompió el tendón de Aquiles en una victoria de comodín en Filadelfia. Ese trío suma siete distinciones All-Pro en sus carreras y fue una razón importante por la que San Francisco ha llegado a dos Super Bowls bajo el entrenador Kyle Shanahan.

Warner ha participado a plena intensidad desde el inicio del campamento y está listo para volver en el partido inaugural. Bosa solo ha participado hasta ahora en ejercicios individuales, pero también se espera que regrese en la Semana 1. Kittle sigue en la lista de físicamente incapaz de jugar y no está claro si volverá el 11 de septiembre en Australia contra los Rams o poco después.

Malik Nabers - Giants de Nueva York

Después de registrar 1.204 yardas por recepción como novato en 2024, los Giants tenían grandes esperanzas la temporada pasada con Nabers, solo para verlo sufrir una lesión de rodilla que terminó su campaña en la Semana 4. La rehabilitación de Nabers tuvo algunos contratiempos al principio, pero pudo volver al campo al inicio del campamento de entrenamiento.

New York depende en gran medida de Nabers esta temporada para que sea la opción número 1 de Jaxson Dart.

“Cada vez que está en el campo, todo el mundo sabe dónde está. Hay un aura que tiene en el campo que es emocionante. Me hace feliz. Hace feliz a todo el mundo con solo verlo ahí afuera”, expresó Dart.

Daniel Jones - Colts de Indianapolis

Jones tuvo una campaña de despegue en su primera temporada con los Colts, al completar un máximo de su carrera del 68,0% de sus pases para 3.101 yardas, 19 pases de touchdown y solo ocho intercepciones en 13 partidos antes de lesionarse.

Indianapolis tuvo una de las ofensivas más dinámicas cuando Jones estaba sano y lo recompensó con un contrato de dos años por 88 millones de dólares en la temporada baja. Los Colts esperan que su regreso conduzca a más de lo mismo. Jones logró volver al campo para practicar el primer día del campamento de entrenamiento, menos de ocho meses después de lesionarse.

Jones ha tenido dificultades para mantenerse sano a lo largo de su carrera, perdiéndose tiempo por lesiones casi todas las temporadas fuera de 2022, cuando fue titular en 16 partidos con los Giants.

Nnamdi Madubuike - Ravens de Baltimore

Madubuike se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión en el cuello y hasta este verano no estaba claro si alguna vez regresaría. Pero salió de la lista PUP temprano en el campamento y parece encaminado a volver al campo esta temporada para una defensa de los Ravens que lo echó mucho de menos en 2025.

Madubuike fue seleccionado al Pro Bowl en 2023 y 2024 con 19 1/2 capturas en esas dos temporadas como uno de los mejores cazamariscales interiores del juego. Tuvo dos capturas en los dos primeros partidos de la temporada pasada antes de ser dado de baja por la lesión en el cuello.

La defensa de Baltimore bajó su nivel la temporada pasada en su ausencia y busca recuperar su forma en el primer año bajo el nuevo entrenador Jesse Minter.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes