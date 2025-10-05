Mbappé observa a su hermano menor anotar un gran gol para el Lille contra el PSG

Con su hermano mayor, Kylian Mbappé, observando con orgullo, el joven francés Ethan Mbappé anotó un gol tardío para empatar contra su antiguo club el domingo y el Lille mantuvo a raya con un empate 1-1 al Paris Saint-Germain, plagado de lesiones.

A pesar de compartir los puntos, el PSG regresó a la cima de la liga francesa. Está un punto por delante de un trío de retadores: el Marsella, el Estrasburgo y el Lyon.

Ambos hermanos Mbappé abandonaron el PSG en el verano de 2024. Mientras Kylian cruzó la frontera para unirse al Real Madrid en la liga española, Ethan permaneció en Francia y firmó un acuerdo de tres años con el Lille. El centrocampista zurdo de 18 años, técnicamente talentoso, se vio obstaculizado por lesiones la temporada pasada, pero ha estado en gran forma recientemente.

Kylian Mbappé estuvo en las gradas del estadio del Lille y no ocultó su alegría cuando su hermano igualó el marcador. El joven celebró su segundo gol de la temporada imitando la celebración característica de su hermano: brazos cruzados sobre el pecho, manos metidas debajo de las axilas. Anotó después de entrar como sustituto con solo nueve minutos restantes para jugar. Fue asistido en el lado derecho del área y disparó un tiro raso con la zurda para vencer al portero Lucas Chevalier a los 85 minutos.

En un partido con pocas oportunidades, el PSG se había adelantado en el minuto 66 a través de Nuno Mendes. Ampliamente considerado como uno de los mejores laterales izquierdos por sus sólidas exhibiciones defensivas, el portugués mostró su exquisito toque de balón con un tiro libre curvado al ángulo.

El Toulouse sorprende al Lyon

El delantero brasileño Emersonn anotó dos goles tardíos y el Tolosa remontó para ganar el domingo 2-1 al Lyon en la liga francesa.

El Lyon lideraba hasta el minuto 87, pero sufrió su segunda derrota de la temporada después de que Emersonn primero igualara el marcador con un potente disparo que salió desviado, y luego aseguró la victoria en el tiempo añadido con un cabezazo.

El Lyon había dominado el juego en la primera mitad y merecidamente tomó la delantera a los 24 minutos tras una excelente jugada colectiva que comenzó desde atrás y que finalizó el delantero belga Malick Fofana.

El Lyon se mantiene en el tercer lugar, con 15 puntos en siete partidos. El Tolosa subió al noveno lugar, cinco puntos detrás.

El Marsella ganó el sábado 3-0 al colista Metz para para sumar una cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 el sábado.

Estrasburgo asciende al tercer lugar

El Estrasburgo goleó al Angers 5-0 a pesar de varias ausencias. El argentino Joaquín Panichelli anotó dos veces para los visitantes y ahora es el máximo goleador conjunto de la liga junto con Ansu Fati del Mónaco, con ambos jugadores habiendo anotado cinco goles cada uno. Martial Godo también anotó dos veces para el Estrasburgo, en tercer lugar.

Derbi de la Riviera

El derbi de la Riviera entre el Mónaco y el Niza terminó en un empate 2-2. El Niza se puso 2-0 arriba cuando el francés Sofiane Diop lastimó a su antiguo club con un doblete en la primera mitad. Pero el Niza se quedó con 10 hombres en el minuto 34 tras la tarjeta roja del tunecino Ali Abdi. El español Fati, que está cedido por una temporada por el Barcelona, anotó dos veces desde el punto de penalti para los anfitriones.

Además, el Rennes empató 2-2 en casa del Le Havre.

