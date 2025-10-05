Yesavage deja el segundo juego luego de establecer récord de los Azulejos en playoffs con 11 ponches

El novato de Toronto, Trey Yesavage, fue retirado del segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana después de establecer un récord de postemporada de los Azulejos al ponchar a 11 bateadores en cinco entradas y un tercio sin hits.

El zurdo Justin Bruihl entró para enfrentar a Trent Grisham después de que Yesavage realizara 78 lanzamientos, 48 de ellos strikes. Toronto lideraba 12-0 gracias a cuatro jonrones, incluido un grand slam del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Bruihl retiró a Grisham con un rodado antes de que Aaron Judge llegara a primera con un sencillo dentro del cuadro, siendo el primer imparable de Nueva York.

Yesavage fue seleccionado por Toronto con en la posición número 20 el año pasado en el draft amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Azulejos y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.

Conocido por su recta de dedos divididos de élite, Yesavage estableció un récord de los Azulejos al abanicar a nueve bateadores de los Rays en su debut el 15 de septiembre.

Ocho de los 11 ponches de Yesavage el domingo fueron con su splitter. Los otros tres fueron con rectas que alcanzaron las 96 millas por hora.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, reconoció el desafío que tenían por delante antes de que comenzara el segundo juego, señalando que Yesavage había "atravesado el sistema (de Toronto) este año".

"Se ve difícil", dijo Boone. "Se ve bien. Obviamente ha tenido algo de éxito aquí al comenzar su carrera en las Grandes Ligas. Tiene una entrega única, realmente por encima, cuesta abajo, obviamente un muy buen lanzamiento de dedos divididos. Típicamente difícil para los zurdos, y obviamente tenemos muchos de esos en el campo".

Toronto aplastó a los Yankees 10-1 el sábado en el primer juego.

