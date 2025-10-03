Jude Bellingham no recupera lugar en Inglaterra mientras Tuchel no da 'garantías' a estrellas

Jude Bellingham no logró recuperar su lugar en el equipo de Inglaterra el viernes tras regresar de una lesión, con Thomas Tuchel enfatizando la necesidad de mantener un fuerte espíritu de equipo en el campamento y diciendo que no hay "garantías" para sus jugadores estrella.

El entrenador en jefe Tuchel optó por elegir en gran medida al mismo equipo que consiguió victorias en la clasificación para la Copa del Mundo sobre Andorra y Serbia el mes pasado, explicando que esos jugadores habían "establecido el estándar", especialmente con una victoria de 5-0 en Belgrado, y merecían tener otra oportunidad.

Eso significó que no hubo convocatoria para el centrocampista Bellingham, quien ha participado en los últimos cuatro partidos del Real Madrid después de estar alrededor de dos meses fuera tras una cirugía de hombro, ni para Phil Foden, quien ha redescubierto su forma en el Manchester City.

Hubo un escrutinio adicional sobre la decisión de dejar fuera a Bellingham, por un par de razones.

El miércoles, fue votado por los aficionados como el Jugador del Año de Inglaterra para la campaña 2024-25, después de protagonizar algunos momentos importantes durante la carrera del equipo hacia la final del Campeonato Europeo el año pasado, notablemente el empate tardío con una chilena contra Eslovaquia en los octavos de final.

Y en agosto, Tuchel dijo que se había disculpado con Bellingham por decir que el comportamiento del centrocampista "puede ser un poco repulsivo" y que no había "mensaje oculto ni agenda oculta" detrás de su comentario.

Tuchel dijo el viernes que no había ningún problema personal entre él y Bellingham, ni entre él y Foden, y agregó que "la competencia está en marcha" para formar parte del equipo para la probable aparición de Inglaterra en la Copa del Mundo del próximo año.

"Entiendo su enfoque en Jude", dijo Tuchel a los periodistas cuando se enfrentó a una avalancha de preguntas sobre la omisión de uno de los jugadores más destacados del mundo. "Es un jugador muy especial y para jugadores especiales, siempre puede haber reglas especiales.

"Entiendo esto, pero para este campamento, decidimos mantener nuestra decisión directa de invitar al mismo equipo. Eso también se aplica a Jude."

Tuchel, quien confirmó que Bellingham quería ser convocado, dijo que una razón adicional para dejarlo fuera fue porque aún no había jugado un partido completo para el Madrid desde su regreso de la lesión. Solo ha comenzado uno de los cuatro partidos que ha jugado.

"En este momento está en el período en el que recupera su ritmo, vuelve a estar en plena forma", dijo Tuchel. "Hay esta capa adicional en esta decisión, pero la decisión se mantuvo para este campamento."

Inglaterra recibe a su vecino Gales en un amistoso en el Estadio de Wembley el jueves antes de viajar para un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Letonia cinco días después.

