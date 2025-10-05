Barcelona llega al parón internacional cabizbajo tras caer 4-1 ante Sevilla

Lamine Yamal estuvo fuera por lesión, Robert Lewandowski falló un penalti que podría haber igualado el marcador y el Barcelona perdió por segundo encuentro consecutivo al sucumbir el domingo 4-1 ante el Sevilla en La Liga.

Combinado con una derrota a mitad de semana ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el Barcelona entra en el parón internacional en mal estado ánimo.

El resultado también significó que el Real Madrid se mantiene en la cima de la clasificación de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, que estaba invicto hasta entonces.

El Madrid venció el sábado 3-1 al Villarreal.

El Sevilla, que venció al Barcelona en La Liga por primera vez en una década, subió al cuarto lugar.

Yamal agravó una lesión en la zona de la ingle contra el PSG y estará fuera de dos a tres semanas.

Alejandro Balde consiguió un penal para el Barcelona a los 74 minutos, pero Lewandowski disparó desviado a la izquierda después de dos pasos en falso al ver al portero del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, moverse hacia donde apuntaba.

Isaac Romero anotó y provocó otro gol para el Sevilla mientras el Barcelona luchaba al principio en un calor de 33 grados Celsius.

Romero fue derribado por Ronaldo Araujo para provocar un penal que el ex extremo del Barcelona Alexis Sánchez convirtió a los 13 minutos.

Romero luego culminó un contraataque en el minuto 36 para duplicar la ventaja después de que el defensor del Barcelona Jules Koundé perdiera el balón.

Marcus Rashford descontó poco antes del descanso, usando un toque para redirigir un centro de Pedri por el segundo palo para su primer gol en La Liga desde que se unió al Barcelona en calidad de préstamo en julio.

Después del fallo de Lewandowski, José Ángel Carmona culminó un contraataque con un disparo largo y angulado que superó a un Wojciech Szczesny estirado al 89. Akor Adams añadió otro seis minutos en el tiempo de descuento.

El Barcelona había ganado sus siete partidos anteriores contra el Sevilla.

Además, el Alavés venció 3-1 al Elche.

El Atlético de Madrid visita más tarde al Celta de Vigo.

