Lamine Yamal regresa a la selección de España tras disputa con Barcelona por lesión

Lamine Yamal está de vuelta en la selección de España para los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo tras recuperarse de una lesión que se convirtió en el origen de una disputa pública entre el entrenador del Barcelona y el equipo nacional.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, arremetió contra España por utilizar a Yamal en dos victorias fáciles a principios de septiembre, diciendo que "no lo habían cuidado" e insinuando que había jugado estando lesionado.

Yamal, de 18 años, luego se perdió cuatro partidos con el Barcelona debido a "molestias en la zona púbica".

La selección de España negó que hubiera haya jugado estando lesionado, y señaló que Yamal había pasado todos sus procedimientos médicos estándar y que el Barcelona no había indicado que tuviera problemas de condición física.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, dijo el viernes que no tenía "ningún conflicto con Hansi Flick" y defendió su manejo de la salud de sus jugadores.

“No tomamos riesgos, solo los riesgos que cualquier jugador asume cuando practica un deporte. Si un jugador viene con el equipo significa que está sano, y si juega significa que está en condiciones de jugar”, afirmó De la Fuente.

Desde entonces, Yamal ha jugado dos partidos con el Barcelona, incluyendo más de 90 minutos en su derrota 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones esta semana.

El Barcelona visita al Sevilla el domingo en La Liga, su último partido antes del parón internacional, cuando España recibe a Georgia el 11 de octubre y a Bulgaria tres días después.

