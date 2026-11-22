Max Verstappen, cuatro veces campeón de F1, primero logró frenar a George Russell y después a Kimi Antonelli y Lando Norris el sábado por la noche para ganar un emocionante Gran Premio de Las Vegas por tercera vez en cuatro años.

Verstappen salió desde la pole position, pero estuvo bajo presión desde el inicio antes de despegarse en la última vuelta de Norris, el campeón de la temporada 2025. Oscar Piastri terminó tercero y el actual campeón, Antonelli, cuarto.

Hubo 35 cambios de líder.

Verstappen y Russell se enfrascaron en una batalla desde temprano. Russell superó a Verstappen varias veces, solo para que el campeón holandés recuperara el liderato segundos después. Por momentos, Russell pareció hacer lo suficiente para mantenerse al frente, pero Verstappen, casi por pura fuerza de voluntad, siguió encontrando maneras de sacar ventaja.

Contener a Russell al inicio de la carrera era la prioridad para el equipo Red Bull, tanto que al compañero de Verstappen, Isack Hadjar, le indicaron por radio dos veces al comienzo que aflojara después de colocarse en segundo lugar. Hadjar incluso se puso brevemente en la punta en la novena vuelta antes de cederle el lugar a Verstappen.

Las esperanzas de ese equipo quedaron completamente depositadas en Verstappen cuando Hadjar sufrió daños en el alerón delantero en un reinicio en la vuelta 26, lo que acabó con cualquier posibilidad realista de ser un factor. Quizá más importante, Verstappen ya no tenía a su compañero para hacer de “defensa” frente a Russell.

Pero fue Russell quien necesitó ayuda después de caer al cuarto puesto en la vuelta 41, y fue Antonelli quien se midió con Verstappen. Russell remontó hasta el tercer lugar, pero luego se fue contra la barrera con tres vueltas por disputarse y terminó noveno.

Antonelli, sin embargo, se vino atrás en la vuelta 46 y quedó en manos de Norris.

El duelo Verstappen-Russell había generado gran expectativa después de que se enfrentaran en la sesión de prácticas del viernes, lo que llevó a los comisarios a convocar a ambos para interrogarlos.

Pareció haber tácticas en la vuelta de formación cuando Russell se colocó por delante de Verstappen pese a estar detrás del piloto de la pole, y mantuvo esa posición durante un rato.

Verstappen, no obstante, tomó el control una vez que comenzó la carrera al escaparse del pelotón. Logró resistir pese a los numerosos intentos de rebasarlo.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la categoría, recibió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista en la vuelta 12 y convertir la maniobra en una ventaja. Una colisión con su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, en la vuelta 38 acabó con cualquier opción para Hamilton, quien había avanzado posiciones pero finalmente terminó séptimo.

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