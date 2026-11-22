Vanessa DiBernardo anotó un gol olímpico a los 54 minutos, y el Kansas City Current consiguió su primer campeonato en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), al superar el sábado 2-1 al Washington Spirit.

Debinha anotó un gol que sentenció el partido en el tiempo de descuento, aunque el Current vivió momentos de tensión luego que Trinity Rodman marcó para Washington a los 98.

Kansas City aguantó un par de situaciones de peligro frente a su portería para hacerse con el título.

DiBernardo, de ascendencia ítalo-argentina, ejecutó un córner desde la izquierda al comienzo de la segunda mitad, y el balón se coló en el arco mientras Kayla Sharples de Kansas City y la portera de Washington Sandy MacIver, saltaban en busca de alcanzarlo.

Las jugadoras del Spirit reclamaron una supuesta falta sobre Sharples, pero el gol fue validado.

El insólito gol olímpico le dio el campeonato al Current en su sexta temporada de existencia. _____

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