El torbellino que Kirk Cousins vivió al regresar a Minnesota, desde salir de Las Vegas en un canje hasta prepararse para una victoria en Green Bay, no se calmará pronto.

Para un jugador cuyo éxito en la NFL desde hace tiempo se ha sustentado en un estudio meticuloso del juego y una gran atención al detalle, el potencial de saturación de información es más alto que nunca con un cambio a mitad de temporada como este. Ningún otro quarterback ha sido titular con dos equipos distintos en semanas consecutivas desde que la liga comenzó a registrar esa estadística en 1950.

Como los Raiders aún no han tenido su semana de descanso y los Vikings ya la tuvieron, Cousins también puede convertirse en el primer quarterback en la historia de la NFL en ser titular en 18 partidos de temporada regular. No hay tiempo para relajarse, con Cousins y los Vikings buscando mantenerse en la cima de la históricamente competitiva división Norte de la Conferencia Nacional, pero tampoco hay motivo para entrar en pánico.

El jugador de 38 años aprendió eso hace mucho de su entrenador universitario en Michigan State, Mark Dantonio.

“Cuando las cosas se aceleraban, él siempre intentaba bajar el ritmo”, comentó Cousins esta semana. “Eso siempre se me quedó grabado cada vez que la vida empieza a ponerse ajetreada. En realidad intentas ir en la dirección opuesta y desacelerar. He simplificado mucho la vida. Tengo 150 mensajes de texto que no he respondido. Mi esposa se está encargando de muchas cosas. Básicamente estoy en lo más elemental. Solo vengo a trabajar y me voy a casa, y la vida de hecho ha sido muy lenta y aburrida en cierto modo, a propósito. Puede que estén pasando muchas cosas afuera, pero yo, en cierto sentido, vivo con la idea de que la ignorancia es felicidad y solo me concentro en el fútbol”.

Los Vikings (7-2) se miden con San Francisco el domingo por la noche. Enfrentarán no solo a un equipo de los 49ers que lidera la NFC con marca de 8-1, sino también la altura de la Ciudad de México, donde la NFL escenificará el último de nueve partidos internacionales esta temporada. Los jugadores de los Vikings han estado entrenando desde hace varias semanas en una cámara especial de altitud construida en sus instalaciones de práctica para afrontar este partido, otro aspecto de la preparación al que Cousins ha tenido que ponerse al día rápidamente.

Al menos Cousins tiene una perspectiva reciente sobre los 49ers. Los Raiders perdieron ante ellos 38-17 hace apenas dos semanas, cuando Cousins lanzó tres intercepciones, su mayor cifra de la temporada.

Cousins entrará en otra lista singular, esta para quarterbacks que han sido titulares contra el mismo rival dos veces en una temporada con equipos diferentes. Jacoby Brissett lo hizo la semana pasada después de pasar de Arizona a Baltimore y tener un par de enfrentamientos contra los Chargers de Los Ángeles.

Apenas nueve quarterbacks han pasado por esto desde 1950, según una investigación de Sportradar, con tres en un lapso de dos años. Joe Flacco venció a Green Bay con Cleveland el año pasado y perdió tres semanas después con Cincinnati. Los otros casos en este siglo fueron Jimmy Clausen (perdió ante Seattle en 2015 con Chicago y Baltimore) y Kyle Orton (perdió ante Green Bay en 2011 con Denver y ganó el enfrentamiento posterior con Kansas City).

Los 49ers también tienen conocimiento reciente de Cousins, y el entrenador Kyle Shanahan es una especie de experto, ya que fue coordinador ofensivo del quarterback en Washington durante sus primeros dos años en la liga, en 2012-13. Pero Shanahan descartó que los 49ers pudieran tener alguna ventaja estratégica por eso.

“Kirk juega con mucha consistencia. No importa en qué equipo esté, va a ejecutar el esquema de ese equipo y lo hará a un alto nivel”, señaló Shanahan. “Lo hizo con los Raiders. Lo ha hecho en una semana con Minnesota y sé que eso continuará”.

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