Kyrie Irving anotó 25 puntos y Cooper Flagg sumó 22 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras los Mavericks de Dallas aprovecharon una racha tardía de 11-0 para vencer la noche del sábado por 110-100 a los Clippers de Los Ángeles.

Walter Clayton Jr. aportó 16 puntos y Max Christie terminó con 13, ambos desde la banca, mientras Dallas (9-7) inició una serie de partidos en noches consecutivas con su segunda victoria seguida en casa, después de una gira de 0-3.

Brook Lopez anotó 17 de sus 21 puntos en la segunda mitad para liderar a los Clippers (4-11), que han perdido tres seguidos en general y tienen marca de 0-7 como visitantes. Rui Hachimura registró 19 puntos, igualando su máximo de la temporada con cuatro triples.

Después de que Kris Dunn, de los Clippers, encestó un triple desde la esquina que recortó la ventaja de Dallas a 91-88 con 5:12 por jugar, los Mavericks anotaron 11 puntos consecutivos, ayudados por dos pérdidas de balón de Los Ángeles.

Irving comenzó con 1 de 7 en tiros de campo, pero anotó 12 puntos en el cuarto periodo.

Clayton y Christie se combinaron para encestar 5 de 7 desde detrás del arco.

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