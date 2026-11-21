Los motores V8 parecen encaminados a regresar a la Fórmula Uno en 2030, tras un acuerdo unánime alcanzado el viernes, que devolverá al deporte un rugido que ha faltado durante más de una década.

La F1 utilizó V8 de 2006 a 2013 antes de optar por los motores V6 turbo híbridos, más silenciosos.

La FIA, el organismo rector de la F1, informó que se alcanzó un acuerdo con los 11 equipos, la Federación Internacional del Automóvil, Formula One Management y los fabricantes de unidades de potencia.

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA se reunirá el próximo mes en Shanghái a fin de presentar un plan más específico para el regreso de los V8.

“El regreso de los motores V8 representa una oportunidad para reconectar con el ADN de este campeonato”, manifestó en un comunicado el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. “Nuestra visión es clara: autos más ligeros, más simples y más asequibles, que pongan la habilidad del piloto en el centro de la competencia.

“Quiero agradecer a todos los involucrados por su colaboración. Éste es un paso importante hacia delante y demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos a fin de ofrecer el mejor futuro posible para nuestro deporte”.

El avance hacia un acuerdo pareció acelerarse esta semana mientras los equipos se reunían con el objetivo de prepararse para el Gran Premio de Las Vegas del sábado por la noche. El director general de McLaren, Zak Brown, incluso comentó el jueves que se había alcanzado un acuerdo “en principio”.

“Creo que todos están muy, muy emocionados”, señaló Brown. “Creo que ahora se trata de, en cierto modo, poner los puntos sobre las íes y cruzar las tes”.

Los pilotos también han manifestado su apoyo a un posible cambio.

“Me encantaría verlo”, expresó George Russell, quien junto con Kimi Antonelli llevó a Mercedes al título de constructores. “Veo los videos antiguos de los motores de antes y se me pone la piel de gallina. Creo que es ese chillido agudo lo que extraño de esta era.

“El purista dirá que eso elimina toda la potencia eléctrica, pero creo que cuando miras cómo han evolucionado muchos de estos autos en los últimos años y la potencia que entregan algunos de estos motores eléctricos hoy en día, los Fórmula 1 va a seguir siendo los autos de carrera más rápidos del planeta”.

Max Verstappen, cuatro veces campeón de la serie, no se ha comprometido a competir más allá de 2030, cuando vence su contrato con Red Bull. No indicó si el regreso a los V8 haría más atractivo quedarse.

“Sin duda, (el V8) es mejor, pero no puedo decirles ahora qué haré después de 2030”, dijo Verstappen. “Pero para el deporte en sí, es una buena elección”.

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