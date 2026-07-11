Mavs fichan a promesa europea para cerrar canje de 6 equipos; también Aldama y Sasser

Los Mavericks han firmado a Tarik Biberovic, un movimiento que completa un traspaso entre seis equipos que también lleva a Santi Aldama y Marcus Sasser a Dallas.

El movimiento anunciado el viernes significa que Biberovic finalmente llega a la NBA después de pasar los últimos ocho años jugando profesionalmente en Turquía.

El jugador de 25 años, originario de Bosnia y Herzegovina, fue una selección tardía de segunda ronda del draft por Memphis en 2023.

Aldama también fue adquirido de los Grizzlies en el enorme traspaso que incluyó a Detroit, Milwaukee, Washington y Clippers de Los Ángeles.

Aldama juega con España junto a Sergio De Larrea, quien fue adquirido por los Mavericks después de que Lakers de Los Ángeles lo seleccionaran con la vigésimo quinta elección global el mes pasado.

De Larrea firmó con los Mavericks y compite en la Liga de Verano de Las Vegas esta semana.

Khris Middleton, adquirido por Dallas en el traspaso que envió a Anthony Davis a los Wizards en febrero, regresó a Washington mediante un sign-and-trade (o firma y traspaso) como parte del acuerdo entre seis equipos.

El traspaso de Davis formó parte de la decisión de los Mavericks de pasar página tras el fallido traspaso de Luka Doncic a los Lakers en febrero de 2025.

Aldama, de 2,16 metros (7 pies y 1 pulgada), promedió 10,4 puntos y 5,4 rebotes en 23 minutos por partido a lo largo de cinco años con Memphis.

El jugador de 25 años disputó dos temporadas en Loyola de Maryland antes de llegar a la NBA.

Sasser, originario de Dallas, se une a los Mavericks procedente de Detroit, donde promedió 7,0 puntos y 2,7 asistencias en 166 partidos a lo largo de tres temporadas.

El sobrino del ex destacado de Texas Tech, Jason Sasser jugó cuatro años en la universidad con Houston.

Dallas traspasó al escolta AJ Johnson, una selección de primera ronda de 2030 protegida entre las 20 primeras y una selección de segunda ronda de 2029 a Memphis para obtener a Aldama y los derechos de Biberovic.

Además de Middleton, los Wizards recibieron de Dallas una selección de segunda ronda de 2033.

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