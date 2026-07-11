La carrera de Fery apenas comienza, aunque el 'Ferytale' acabó en Wimbledon

Arthur Fery tiene que hacer algunos ajustes tras su actuación estelar en Wimbledon. Empezando por la planificación de sus vacaciones.

Fery claramente no vio venir un camino hasta las Semifinales —¿alguien lo hizo?—, porque el británico que recibió una invitación esperaba estar en Grecia la semana pasada, en lugar de estar en la Pista Central recibiendo ovaciones de pie.

“Se suponía que hoy estaría regresando de vacaciones”, comentó Fery, sonriente, después de perder el viernes ante Alexander Zverev por 7-6 (0), 6-2, 6-4.

Fery se convirtió en el tema de conversación —de su ciudad, en realidad, ya que creció en el vecindario— a medida que avanzaba hasta la segunda semana.

Se reunió con la reina Camila de Gran Bretaña antes de salir a la Pista Central y vencer a Flavio Cobolli en los Cuartos de final, convirtiéndose en el primer jugador con invitación en 25 años en alcanzar las Semifinales de individuales masculinos en el All England Club.

Sin embargo, el “Ferytale” ("cuento de hadas", haciendo alusión al apellido del jugador británico) se topó con la realidad ante Zverev, de gran servicio, el nuevo campeón del Abierto de Francia.

“No jugué un buen desempate”, manifestó Fery, quien vio un saque de 139 mph (224 km/h) del alemán en el primer punto antes de cometer una doble falta y un error no forzado, y así dejó escapar el desempate.

“Él estaba metiendo presión constante. No encontré mucho ritmo, simplemente no hubo muchos peloteos. Las pelotas volvían un poco más rápido que otros días y más rápido de lo que estoy acostumbrado. No estuve tan fino con el juego de pies ni mentalmente. Contra un jugador así, eso se acumula muy rápido”, añadió Fery.

Zverev, que enfrentará al campeón defensor Jannik Sinner en la final del domingo, le dijo al público de la Pista Central que Fery apenas está comenzando.

“Su juego es muy, muy bueno. Creo que tiene muchas cosas en su juego que todavía puede mejorar, y eso es algo positivo, porque acaba de llegar por primera vez a las semifinales de Wimbledon”, señaló Zverev. “Si sabes que apenas estás empezando y ya estás llegando a semifinales de Grand Slams, eso es positivo”.

¿A dónde va Fery a partir de aquí?

Fery llegó al torneo sobre césped ubicado en el puesto 114 del ranking. Gracias a su gran recorrido, entrará por primera vez en el top 50, subiendo al número 36 cuando se publiquen las clasificaciones más recientes el lunes.

“Va a cambiar las cosas, sin duda. Voy a poder jugar eventos del circuito al menos durante un año completo, ojalá por más”, dijo Fery, que cumple 24 años el domingo. “Va a ser un desafío lidiar con todo eso, pero ya soy consciente de ello y ese es el primer paso”.

Fery espera recargar energías un poco antes de la temporada de canchas duras y de su primer cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de reprogramar el viaje a Grecia, comentó: “Veremos si eso todavía está sobre la mesa”.

Bueno, sin duda puede permitirse hacer nuevos planes. Fery ganó 900.000 libras (1,2 millones de dólares) en premios por llegar a las semifinales de Wimbledon.

Eso es bastante más que sus ganancias de carrera antes de Wimbledon, que eran de 883.618 dólares.

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