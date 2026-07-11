Lamine Yamal advierte que Francia debe temer a España en la esperada semifinal mundialista

Lamine Yamal cree que Francia debería temerle a España, en momentos en que los dos gigantes europeos se encaminan a chocar en un duelo de semifinales del Mundial, previsto para el martes.

“Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás contra nosotros", comentó la sensación adolescente a los reporteros de televisión después de que España superó el viernes 2-1 a Bélgica para asegurar su primer pase a semifinales desde 2010. "Si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España”.

España derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa de 2024 y volvió a hacerlo en la Liga de Naciones el año pasado. Yamal se convirtió en el jugador más joven en anotar en la competición continental.

Las potencias se vuelven a enfrentar la próxima semana en el estadio de los Cowboys de Dallas por un lugar en la final.

“Desde que ha empezado el Mundial, todos esperaban este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara”, recalcó Yamal. “Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo, yo creo que si alguien puede con seguridad contra Francia somos nosotros”.

España avanzó gracias al gol del suplente Mikel Merino a los 88 minutos del duelo de cuartos de final en el SoFi Stadium. La Roja recibió su único gol de todo el Mundial al final del primer tiempo ante Bélgica, mientras que Francia ha acumulado 16 goles en sus seis partidos del certamen.

Francia ha disputado las dos últimas finales del Mundial, y se coronó en 2018. España sólo ha jugado una final mundialista en su historia, pero el equipo actual está invicto en 37 partidos oficiales consecutivos desde marzo de 2023, una racha que también incluye una derrota por penales ante Portugal en la final de la Liga de Naciones del año pasado.

Yamal, que cumple 19 años el lunes, tiene únicamente un gol en su primer Mundial, pero su capacidad para generar juego y su actividad por la banda derecha del ataque de España han sido notorias en casi todos los partidos. Inició la secuencia que derivó en el primer gol de España ante Bélgica. Tiró una pared con Pedro Porro, que finalmente desembocó en el tanto de Fabián Ruiz tras un disparo de Dani Olmo y un rebote concedido por el arquero Thibut Courtois.

Aunque España necesitó un gol postrero de Merino para ganar por segundo partido consecutivo, Yamal considera que su equipo está listo para el desafío que reviste uno de los conjuntos más dominantes del certamen hasta ahora.

“Bueno, hay dos opciones, o que lleguen ellos a tres finales del Mundial seguidas o que les ganemos nosotros tres veces seguidas, entonces, no sé lo que puede pasar, pero no tenemos ningún miedo”.

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