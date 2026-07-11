Rojos activan a Ke'Bryan Hayes y ponen a Matt McLain en la lista de lesionados de 10 días

El tercera base Ke’Bryan Hayes fue activado de la lista de lesionados por los Rojos de Cincinnati antes de su juego del viernes por la noche contra los Cachorros de Chicago.

Los Rojos también colocaron a Matt McLain en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. La medida es retroactiva al 8 de julio.

Hayes se perdió 42 juegos debido a una hernia discal en la parte baja de la espalda. Fue adquirido de los Piratas de Pittsburgh cerca de la fecha límite de cambios el año pasado y ganó su segundo Guante de Oro de la Liga Nacional.

Sin embargo, Hayes ha tenido dificultades en el plato esta temporada, con un promedio de bateo de .142, dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 42 juegos. Hayes espera que parte del trabajo que hizo en Arizona para reconstruir su swing se traduzca en una mejora el resto de la temporada.

“En realidad nunca he sido de hacer ejercicios de rutina, pero creo que esos han ayudado a reconfigurar un poco el cerebro para que mi cuerpo se mueva de cierta manera, porque una vez que bates durante un mes, dos meses, tres meses, de cierta forma, es difícil simplemente accionar un interruptor y cambiar esos patrones de movimiento”, comentó Hayes.

Con McLain en la lista de lesionados y TJ Friedl todavía resentido después de estrellarse contra la pared mientras hacía una atrapada el miércoles, Spencer Steer hizo su primera aparición en las Grandes Ligas como jardinero central en el primer juego de la serie.

El mánager Terry Francona señaló que habló con Steer sobre esa posibilidad el jueves.

“Cuanto más hablaba con él, me decía: ‘Puedo hacerlo’. No quiero poner a los jugadores en una situación en la que sea injusto para ellos o algo así. Pero creo que cuanto más lo hablamos, más se entusiasmó. No va a ser el que se lance por todo ahí afuera. Eso sería injusto, pero apuesto a que hará las jugadas que se supone que debe hacer”, expresó Francona.

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