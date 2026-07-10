Bélgica corta racha de Unai Simón, de 650 minutos sin recibir gol, pero España avanza en el Mundial

El muro impenetrable de Unai Simón finalmente cayó en el Mundial. Pero España siguió en pie.

El guardameta español había mantenido su arco en cero durante un récord de 650 minutos —la racha más larga en la historia del torneo— antes de que Bélgica la cortara el viernes en los cuartos de final.

Charles De Ketelaere se adelantó a Pau Cubarsí para rematar de cabeza un centro de Timothy Castagne a los 41 minutos, con lo que igualó el marcador 1-1.

En la agonía del partido, un gol de Mikel Merino dio a España la victoria por 2-1 y el pasaje a las semifinales mundialistas.

Bélgica se convirtió en el primer equipo en anotarle a La Roja en el Mundial de este año. Así, le cortó su seguidilla récord del torneo, de seis partidos consecutivos sin recibir goles.

La racha de España comenzó con un empate 0-0 en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2022, cuando Marruecos avanzó tras una tanda de penales. Incluyó además un empate sorpresivo sin goles ante Cabo Verde para abrir la fase de grupos este año, seguido de cuatro victorias consecutivas sin recibir tantos para avanzar a los cuartos de final.

Simón superó el récord anterior de 517 minutos consecutivos sin recibir goles durante una goleada de 3-0 sobre Austria para abrir la fase de eliminación directa. El guardameta italiano Walter Zenga había establecido la marca previa en 1990 al hilvanar cinco partidos consecutivos con el arco en cero en el Mundial disputado en su país.

La racha de Simón sin recibir goles comenzó en 2022 en Qatar, cuando ingresó en un encuentro de la fase de grupos, que los ibéricos perdieron por 2-1 ante Japón.

El portero de 29 años enfrentó apenas dos disparos en la primera mitad el viernes.

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