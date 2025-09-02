La llegada de Parsons a Green Bay entusiasma a sus nuevos compañeros y los hace soñar en grande

La llegada de Micah Parsons a Green Bay ha hecho que sus nuevos compañeros de los Packers crean que cualquier objetivo es realista.

Parsons practicó con sus nuevos compañeros por primera vez el lunes, cuatro días después de que Green Bay adquiriera al superestrella defensivo especialista en presionar y cazar quarterbacks en un acuerdo que envió al tackle defensivo tres veces Pro Bowl Kenny Clark y dos selecciones de primera ronda a los Cowboys de Dallas.

El tackle ofensivo de los Packers, Rasheed Walker, quien jugó junto a Parsons en Penn State, acudió a las redes sociales y predijo un título de Super Bowl el día después del intercambio.

"'Sheedo' dice que los Packers ganarán el Super Bowl este año, lo que 'Sheedo' dice va", publicó Walker el viernes en X, refiriéndose a su apodo.

A Walker se le preguntó sobre esa publicación el lunes.

"Creo que aumentó nuestras posibilidades por mucho", expresó Walker. "Tenemos una sólida presión a los pasadores en toda la línea. No creo que nadie pueda lanzar el balón cómodo sobre nosotros. Va a abrir oportunidades para nuestros backs defensivos y nuestra ofensiva, así que sí, siento que Micah va a tener una buena presencia en el campo y realmente será ventajoso para nosotros".

El intercambio potencialmente le da a Green Bay uno de los mejores dúos para presionar a los QBs rivales de la liga con Parsons y Rashan Gary.

"Definitivamente es aterrador con las piezas que tenemos, los muchachos que tenemos, especialmente con las mentalidades que todos tenemos", comentó Gary. "Especialmente hablando con él hoy, somos personas bastante similares en términos de mentalidad. Así que va a ser aterrador para los equipos, seguro".

Green Bay enfrenta una carrera contra el tiempo para preparar a Parsons para el inicio de la temporada. Los Packers tienen dos juegos en casa en un lapso de cinco días contra equipos que avanzaron a playoffs en la NFC en 2024, ya que reciben a Detroit el domingo y a Washington el jueves siguiente.

Parsons estaba lidiando con un problema de espalda este verano durante su estancamiento contractual con los Cowboys. Walker dijo que creía que Parsons estaba limitado en la práctica del lunes, pero probablemente estaría "más a pleno" el miércoles y jueves.

Parsons dijo el viernes que tiene la intención de estar disponible para el inicio de la temporada.

"Voy a colaborar con los médicos para crear un plan", dijo Parsons entonces. "Ya hablamos sobre cómo podemos intensificar las cosas y lograr que entre en un flujo donde ellos se sientan cómodos y yo me sienta cómodo. Pero mi plan es estar aquí. No renunciaron a lo que renunciaron por mí para que me siente en la banca y haga este gran riesgo y cambio para que haga eso, así que voy a darles todo de mí".

Green Bay ciertamente podría usar a Parsons el domingo. Los Packers perdieron ambos enfrentamientos de temporada regular con Detroit la campaña pasada y capturaron a Jared Goff solo una vez en cada uno de esos juegos.

Parsons tiene 52 ½ capturas y ha tenido al menos 12 sacks en cada una de sus cuatro temporadas. Fue seleccionado All-Pro en 2021 y 2022, y fue un All-Pro de segundo equipo en 2023.

El único jugador de la NFL desde al menos 1982 que ha tenido 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas es Reggie White, el miembro del Salón de la Fama que comenzó su carrera en Filadelfia antes de ayudar a los Packers a ganar un título de Super Bowl en la temporada de 1996.

"Micah es un talento generacional para mí", afirmó el esquinero Nate Hobbs. "Es un jugador increíble, realmente siento que (él) transformó la posición de ala defensiva. Los muchachos antes que él allanaron el camino como Von Miller y tipos así, la posición de apoyador/ala defensiva, pero definitivamente lo ha llevado un paso más allá".

Walker dijo que nunca realmente creyó que su ex compañero de equipo universitario dejaría Dallas, aunque señaló que Parsons lo había llamado y preguntado sobre Green Bay la semana pasada. Walker le dijo que Green Bay le recordaba la experiencia de Penn State.