Marsella vence al PSG en Le Classique y pone fin al inicio invicto del campeón de Francia

El Olympique de Marsella venció el lunes 1-0 al Paris Saint-Germain para romper una racha de 12 derrotas consecutivas en casa contra el campeón vigente y sacarlo de la cima de la Ligue 1.

En un Le Classique que fue reprogramado tras las advertencias de tormenta en el sur de Francia el domingo, Marsella tomó la delantera a los cinco minutos y nunca pareció cederla.

Nayef Aguerd aprovechó una mala salida del arquero Lucas Chevalier ante un centro y el defensa central marroquí saltó para cabecear el balón al fondo de la red vacía.

El PSG controló la posesión, pero el equipo local fue más peligroso y tuvo mala suerte de irse al descanso con solo un gol de ventaja.

El disparo de Amine Gouiri se estrelló contra el travesaño después de 25 minutos y segundos después otro gol fue anulado por una posición adelantada.

La segunda mitad fue una repetición de la primera. El PSG monopolizó la tenencia del balón pero incapaz de romper una defensa de Marsella muy sólida, en la que el portero argentino Geronimo Rulli se destacó.

“Deberíamos haber ganado”, afirmó el centrocampista del PSG Illia Zabarnyi a la cadena DAZN. “Controlamos el juego, jugamos bien, tal vez faltó algo".

Marsella celebró los tres puntos con entusiasmo, incluso después de que el entrenador Roberto De Zerbi fuera expulsado tras un cruce de palabras con el árbitro.

La victoria extendió el buen comienzo de liga en casa de Marsella: tres victorias en tres partidos. Tiene nueve puntos en cinco partidos y subió al sexto lugar.

Fue la primera vez que mantuvo la portería imbatida en casa en partidos consecutivos de la Ligue 1 desde diciembre de 2023 y su primer gol contra el PSG en casa en los últimos seis enfrentamientos.

El PSG cayó al segundo lugar, igualado en puntos con Mónaco, que lidera por goles anotados. Ambos equipos tienen 12 puntos, al igual que Lyon y Estrasburgo.

Muchos jugadores del PSG no pudieron asistir a la ceremonia del Balón de Oro en París el lunes. Nueve jugadores del PSG fueron nominados para el premio masculino.

