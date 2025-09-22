Los Steelers se acostumbran a victorias asombrosas, todo un arte bajo Mike Tomlin

El truco para encadendar casi dos décadas sin una temporada perdedora es encontrar la manera de sacar una victoria o dos en el camino que tal vez no deberías haber conseguido.

En realidad, tal vez no sea un truco en absoluto. Tal vez eso sea simplemente el “Sello Mike Tomlin” en Pittsburgh.

El entrenador en jefe con más antigüedad en los principales ligas profesionales de América del Norte suele decir que no hay nada "místico" en su trabajo. Que lo único que importa cuando el reloj marca cero al final del cuarto cuarto (y ocasionalmente más allá) es que los Steelers tengan más puntos junto a su nombre que el oponente junto al suyo.

Cómo Pittsburgh llega allí es irrelevante, al menos para Tomlin. Así que, perdónenlo si no ofreció una disculpa después de que los Steelers quedaron 2-1 gracias a la victoria de 21-14 sobre Nueva Inglaterra el domingo, que tuvo todas las características de una de esas actuaciones de "¿cómo lo hicieron?" que los equipos de Tomlin logran concretar un par de veces cada otoño.

"Es bueno ganar en la NFL", dijo Tomlin después de vencer a los Patriots como visitantes por primera vez en 17 años.

Los Steelers lo hicieron en un día en que fueron superados por más de 160 yardas, no lograron generar un solo primer down en cuatro de sus ocho series (excluyendo las jugadas de rodilla al final de cada mitad) al dejar que Drake Maye y compañía pasaran la mayor parte de la tarde moviéndose por el campo con regularidad, si no con facilidad.

Sin embargo, cuando importaba, Pittsburgh encontró la manera, no por suerte, sino haciendo las cosas que el cuerpo técnico inculca desde el primer día de los entrenamientos de temporada baja hasta el último chasquido de la temporada.

Las cinco pérdidas de balón que los Steelers produjeron contra los Patriots fueron exactamente eso: pérdidas de balón. Nueva Inglaterra no le regaló el balón a Pittsburgh por ser descuidado. Los Steelers ganaron cada una de ellas: una mano levantada para desviar un pase, bajando el hombro para desprender el balón de un corredor o golpeándolo con la esperanza de soltarlo.

No fue suerte. Fueron hábitos de práctica convirtiéndose en resultados tangibles.

"Pasamos mucho tiempo en nuestra cultura de recuperar el balón", dijo Tomlin. “Pero son solo palabras, es una agenda. Los esfuerzos de los muchachos lo hacen real, no solo el domingo, sino durante el transcurso de la semana”.

La "cultura de las pérdidas de balón" no es una frase hecha, sino una forma de vida. El entrenador de linebackers externos, Denzel Martin, recompensa a los jugadores que crean pérdidas de balón en juegos o prácticas con camisetas o cinturones de karate, haciendo que la búsqueda de obtener recompensas sea competitiva.

También puede proporcionar un impulso de confianza, algo que los Steelers necesitaban después de ser empujados en casa por Seattle la semana anterior.

"Por ejemplo, digamos que tuviste una semana floja (en el juego anterior), y consigues una pérdida de balón (en la práctica), entrando en la próxima semana y tienes eso antes de ir al próximo juego, te ayuda a recuperar tus vibraciones", dijo el linebacker Patrick Queen a principios de esta temporada.

La recuperación de un balón suelto por parte de T.J. Watt a mitad del cuarto cuarto de un juego empatado abrió la puerta para que Aaron Rodgers despertara a la ofensiva, liderando una serie de nueve jugadas para un touchdown que terminó con un pase perfecto a la zona de anotación para el receptor Calvin Austin.

Una parada más, esta vez con una tacleada perfecta del cornerback Brandin Echols para detener una jugada de cuarta oportunidad y una yarda, aseguró que Pittsburgh permaneciera invicto fuera de casa.

Fue lo mismo de siempre para un entrenador cuyos equipos a menudo se definen por encontrar de alguna manera cómo ganar, incluso cuando tal vez no lo merecían.

"No puede estar yendo como deseas, pero es mejor que tengas suficiente emoción, es mejor que tengas suficiente creencia", dijo Tomlin. "Es mejor que mantengas el rumbo en un esfuerzo por hacer eso".

Lo que sigue será intentar conseguir algo que no pudieron hacer 12 años fuera de Estados Unidos: vencer a Minnesota. Perdieron 34-27 en septiembre de 2013 ante los Vikings en Londres. El duelo del próximo domingo será en Dublín.

