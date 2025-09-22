Dublín se prepara para el primer partido de la NFL en Irlanda: Steelers-Vikings

Irlanda ha enviado a bastantes de sus ciudadanos al continente americano a lo largo de los años. Esta semana, Estados Unidos devolverá el favor.

Se espera que el enfrentamiento entre los Steelers y los Vikings en el Croke Park de Dublín atraiga a una cantidad mayor de lo habitual de aficionados con base en Estados Unidos en comparación con otros partidos internacionales.

Será el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda, y todas las partes esperan que pueda propiciar más encuentros en el futuro.

Eso sería una buena noticia para los aficionados en Estados Unidos, quienes han mostrado un gran interés en este partido.

“Habla del atractivo de Dublín y de Irlanda para esa audiencia de Estados Unidos”, dijo Henry Hodgson, el gerente general de la NFL para el Reino Unido e Irlanda, en una entrevista con The Associated Press.

El registro de interés de la liga para la compra de entradas cuando se anunció el partido mostró una mayor proporción de interés de Estados Unidos en comparación con partidos en otros mercados, como el Reino Unido y Alemania.

“La división fue esencialmente un tercio de Irlanda, un tercio de Estados Unidos —con la mayoría siendo de Pittsburgh y, una vez que anunciamos a los Vikings, del área de Minnesota— y luego un tercio del Reino Unido y el resto de Europa”, indicó Hodgson.

“Normalmente verías que la mayoría proviene del mercado local y luego un porcentaje menor de otros lugares”, agregó.

Los aficionados de los Steelers podrían sentirse particularmente en casa, no solo porque la familia Rooney, propietaria del equipo, tiene raíces irlandesas, sino también porque el equipo ha abierto una tienda de mercancías en la ciudad. Incluso podría haber algunos aficionados que asistieron al partido de pretemporada de Pittsburgh en 1997 en Croke Park.

La capital irlandesa también está bien preparada para recibir a los aficionados del fútbol americano, habiendo organizado partidos universitarios durante varios años.

Dublín está en camino de convertirse en el partido internacional de la NFL más grande en ventas de hospitalidad, según John Anthony, vicepresidente ejecutivo de On Location, el socio de hospitalidad de la NFL.

¿Varios más?

El acuerdo es para un partido seguido de un período de evaluación, dijo Hodgson, por lo que nadie está planeando más partidos en Dublín por ahora. Pero hay optimismo.

"Eso es un objetivo en ambos lados. No quiero adelantarme a una evaluación que necesitamos hacer en ambos lados sobre el impacto que tiene, pero hasta ahora ha habido una asociación realmente fuerte", expresó Hodgson, señalando que han seguido un curso similar en otras ciudades.

La Asociación Atlética Gaélica, que es propietaria del Croke Park, se beneficiará de una multitud esperada de 75,000 personas. "Esperamos que no sea un evento único”, dijo Alan Milton, jefe de comunicaciones de la GAA.

El gobierno irlandés asignó hasta 9,95 millones de euros (11,5 millones de dólares) para apoyar el partido, según el Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte.

Inversión pública para el partido de la NFL

El gobierno proyecta que el partido generará 64 millones de euros (75 millones de dólares) "en actividad económica adicional para Irlanda con un retorno directo al erario de casi dos a uno sobre la inversión del Estado", indicó el departamento de cultura y deporte. Se esperan más de 30.000 visitantes internacionales.

"También proporcionará exposición global para Dublín e Irlanda, con una audiencia televisiva esperada solo en Estados Unidos de hasta 20 millones de espectadores", indicó el departamento en un comunicado.

Sin embargo, el columnista del Irish Times, Dave Hannigan, comentó que es injusto que una liga tan lucrativa busque fondos de los contribuyentes.

"Son gigantes comerciales. Vengan a Dublín, hagan lo que quieran con esta experiencia, o esta empresa, ganen tanto dinero como puedan... nada más que no cobren a los irlandeses por ello", dijo Hannigan a la AP.

Cambios en Croke Park

La capacidad se reducirá de los habituales 82.300 en parte porque una sección de pie ha sido equipada con asientos. El campo fue modificado después de varios conciertos, dijo Milton.

Para los Juegos Gaélicos que normalmente se disputan en el estadio —que incluyen el fútbol gaélico, un juego que se parece un poco al rugby— los equipos oponentes tienen cada uno un vestuario y un área de calentamiento en el mismo lado del recinto.

"En este caso, un equipo de fútbol americano ocupará esas cuatro áreas en un lado del estadio", explicó Milton. "Te da una indicación del tamaño de los jugadores, el equipo, los números... sus equipos de apoyo, está en un nivel diferente al de nuestros juegos".

El centro de medios ha duplicado su capacidad.

"El interés es fenomenal", comentó.

