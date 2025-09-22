Dembélé y Kelly, entre los favoritos para alzar el Balón de Oro masculino y femenino en París

El atacante francés Ousmane Dembélé y la delantera inglesa Chloe Kelly están entre los principales contendientes para ganar el Balón de Oro masculino y femenino.

Son los favoritos entre los 30 nominados masculinos y 30 femeninos que fueron revelados el mes pasado por la revista France Football. Los ganadores serán anunciados la noche del lunes en una ceremonia en el centro de París.

Dembélé, de 28 años, fue una de las figuras del Paris Saint-Germain hacia su primer título de la Liga de Campeones. El PSG cuenta con nueve candidatos por el premio masculino. El arquero Gianluigi Donnarumma fichó posteriormente con el Manchester City, pero fue nominado como jugador del PSG.

La lista de candidatos también incluye a Lamine Yamal (Barcelona) y Mohamed Salah (Liverpool).

Cuando Inglaterra conquistó Campeonato Europeo Femenino en julio, Kelly anotó el penal decisivo en la final contra la campeona mundial España. Kelly también se consagró con Arsenal en la Liga de Campeones femenina

Enfrenta competencia de la defensora Lucy Bronze y la arquera Hannah Hampton, sus compañeras de selección que juegan en Chelsea, y de Aitana Bonmatí, la volante del Barcelona ganadora de los dos últimos premios.

Las jugadoras del Barcelona se han llevado los últimos cuatro premios femeninos.

Jugadores del PSG ausentes

Debido a que la liga de fútbol francesa pospuso el partido del domingo por la noche entre el anfitrión Marsella y el PSG por 24 horas debido a un pronóstico de mal clima. El partido en el Stade Velodrome está programado para comenzar el lunes a las 8 de la tarde hora local (1800 GMT).

Eso coincide con la ceremonia del Balón de Oro y evita que la mayoría de los jugadores del PSG asistan.

Sin embargo, Dembélé y sus compañeros nominados Désiré Doué y João Neves no fueron convocados por lesiones, lo que les deja libres para asistir a la ceremonia.

Luis Enrique del PSG fue nominado al galardón del mejor técnico.

El sistema de votación

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres, y desde 2018 para mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, selecciona jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes