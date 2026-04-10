Marsella contrata a Stéphane Richard como presidente al final de turbulenta temporada

El club francés Olympique de Marsella contrató el viernes Stéphane Richard como su nuevo presidente, en medio de otra turbulenta temporada.

Richard, de 64 años, es el exdirector ejecutivo del gigante francés de telecomunicaciones Orange y reemplazará a Alban Juster, en el cargo de manera interina desde que Pablo Longoria fue cesado. Richard asumirá oficialmente en julio.

Marsella rompió el vínculo con Longoria el mes pasado tras la salida del entrenador Roberto De Zerbi.

De Zerbi, quien ahora conduce al atribulado Tottenham, se marchó después de una contundente derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain y una bochornosa eliminación de la Liga de Campeones tras perder 3-0 contra Club Brujas en la última jornada de la fase de grupos.

Marsella fue el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones —en 1993—, pero el PSG igualó esa hazaña la temporada pasada.

Mientras que el PSG es ahora el club dominante del fútbol francés, Marsella no ha ganado un trofeo desde la Copa de la Liga en 2012.

Vínculo con el club

El Stade Velodrome de Marsella, con capacidad para 67.000 espectadores, pasó a ser conocido como Orange Vélodrome debido a un cambio de derechos de nombre en 2016, que se produjo durante la etapa de Richard en Orange.

Richard manifestó que siente un cariño especial por Marsella —donde rindió los exámenes del bachillerato y donde ha tenido una casa— y que asiste con regularidad a los partidos contra su acérrimo rival PSG.

“Conozco la ciudad íntimamente y conozco el contexto del club”, declaró Richard en una conferencia de prensa el viernes. “Me encanta este estadio, venir aquí. Cada vez que hay una victoria, como contra PSG al inicio de esta temporada, el ambiente es maravilloso”.

El propietario estadounidense de Marsella, Frank McCourt, señaló que la candidatura de Richard destacó entre muchas otras y que el acuerdo se cerró durante una larga cena en Londres.

“Me dije: es la persona ideal”, afirmó McCourt, quien tomó el control en 2016. “La persona adecuada para liderar este proyecto”.

McCourt, de 72 años, es el expropietario de los Dodgers de Los Ángeles y compró Marsella a la multimillonaria Margarita Louis-Dreyfus.

Liga de Campeones

Marsella está en el cuarto puesto de la Ligue 1, con la clasificación a la Liga de Campeones como único objetivo. Marsella recibía al colista Metz más tarde el viernes.

El club de la ciudad mediterránea ha cedido terreno en las últimas semanas y está a un punto del tercero Lille e igualado en puntos con el quinto Monaco. Los tres primeros se clasifican directamente, mientras que el equipo que termina cuarto entra a la fase previa.

La temporada comenzó con optimismo tras escoltar al campeón PSG la temporada pasada, pero las tensiones se hicieron evidentes rápidamente en el club, una auténtica olla a presión.

El mediocampista francés Adrien Rabiot y el delantero inglés Jonathan Rowe fueron traspasados tras una pelea en el vestuario después del partido inaugural de la temporada en Rennes. Rabiot se fue al AC Milan y Rowe al Bologna, también de la Serie A de Italia.

Rabiot suma 57 partidos con Francia y fue el mejor jugador de Marsella la temporada pasada. Su presencia segura en el mediocampo, sus cualidades de liderazgo y sus pases precisos se han echado mucho de menos.

Habib Beye, otrora técnico de Rennes y antiguo defensor de Marsella, dejó Rennes para hacerse cargo de Marsella tras la salida de De Zerbi.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes