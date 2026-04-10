Luciano Spalletti confirma ante sus jugadores nuevo contrato para seguir como técnico de Juventus

Luciano Spalletti firmó un nuevo contrato de dos años para continuar como técnico de Juventus tras seis meses al mando en gran medida alentadores.

Spalletti se lo comunicó primero a sus jugadores el viernes antes del entrenamiento, y la Vecchia Signora publicó un video del anuncio en sus canales de redes sociales.

“Consideré que lo más importante, ante todo, era contarles este hecho: que decidimos extender este contrato por otros dos años. Quiero que lo sepan primero antes de que se haga público. Se los digo hoy", indicó Spalletti.

“Naturalmente, tenemos desafíos por delante, pero estoy convencido de que, junto con ustedes, se convertirán en grandes desafíos porque los afrontar é con su actitud y su fuerza, como siempre lo han hecho”, añadió.

Spalletti fue contratado a finales de octubre para reemplazar a Igor Tudor, quien fue despedido tras tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar.

Juventus anunció entonces que había firmado con Spalletti un contrato de ocho meses, que, según informó la prensa italiana, se renovaría automáticamente por dos años si el club se clasificaba para la Liga de Campeones.

Los Bianconeri se encuentran actualmente apenas fuera de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones, a un punto de cuarto Como, con siete partidos por disputarse en la temporada de la Serie A.

“Cuando llegué hace siete meses, me ofrecieron este contrato. Era un poco como decir: pasemos el rato un poco, pasemos algo de tiempo juntos, conozcámonos y luego, al final de la temporada, seremos libres de decidir qué queremos en función de lo que hayamos hecho”, señaló Spalletti.

Cuando Spalletti asumió, Juventus era séptimo en la Serie A y muy rezagado en la Liga de Campeones.

Con Spalletti, Juventus ha ganado 17 de 31 partidos, perdió seis y empató ocho. Lograron acceder a los repechajes de la Champions pero perdieron ante Galatasaray.

“Desde que Luciano se unió a nuestra gran familia de Juventus, ha tenido un impacto inmediato y muy positivo en nuestros jugadores, en todo el club y en toda la comunidad bianconera", destacó el director ejecutivo de Juventus, Damien Comolli, en un comunicado. “De inmediato quedó claro para todos que Luciano era la persona adecuada para liderar al equipo en un camino de crecimiento”.

“Su estilo de juego ambicioso refleja las expectativas de nuestros aficionados y del club, y sus valores encarnan nuestra identidad", sostuvo. "Por lo tanto, hemos decidido seguir trabajando juntos más allá del plazo del contrato previamente acordado porque creemos que la estabilidad y la continuidad son dos pilares esenciales para el éxito futuro”.

Juventus no gana la Serie A desde 2020, cuando concluyó una racha de nueve títulos consecutivos.

Spalletti es más conocido por conducir a Napoli al título de la Serie A en 2023. Después tuvo una etapa sin éxito con la selección de Italia y fue despedido el pasado junio, cuando los Azzurri tuvieron un mal arranque en la clasificación al Mundial.

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