El técnico de Lyon exige más a Endrick ante sequía goleadora

El técnico de Lyon Paulo Fonseca está descontento con el nivel de Endrick y le exige más al juvenil delantero brasileño.

Endrick, de 19 años, tuvo un gran inicio con Lyon tras incorporarse, cedido por el Real Madrid mediante un préstamo de seis meses, pero su rendimiento ha decaído durante la reciente mala racha del club francés.

Fue intrascendente en el empate 0-0 en Angers en la Ligue 1 el fin de semana pasado, y la racha sin victorias del Lyon, sexto en la tabla, se extendió a nueve partidos en total.

“No estoy satisfecho con cómo está jugando Endrick. No estoy aquí para destruir a los jugadores, pero espero más de un jugador como Endrick, y creo que tiene la obligación de hacer más”, señaló Fonseca.

Sin embargo, unos días antes, Endrick tuvo un impacto importante como suplente con Brasil: provocó un penal y asistió en el tercer gol en la victoria 3-1 sobre Croacia en un amistoso en Orlando, Florida.

“Dijo que estaba un poco cansado por el viaje (de regreso desde Orlando). Pero creo que tiene la responsabilidad de hacer más”, dijo Fonseca.

Endrick suma seis goles en 15 partidos en total. A Lyon también se le ha secado la pólvora, con apenas tres en los últimos seis encuentros de cara al partido del domingo en casa contra Lorient.

Lyon está a dos puntos de Lille, tercero de la tabla, con seis jornadas por disputarse. Los tres primeros se clasifican automáticamente para la Liga de Campeones, mientras que el equipo que termine cuarto debe disputar la fase de clasificación.

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