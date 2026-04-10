Guardiola dice que le "encantaría" que Bernardo Silva siga, pero no sabe si lo hará

El técnico Pep Guardiola “estaría encantado” de que Bernardo Silva permanezca en el Manchester City, pero no tiene idea de si el mediocampista portugués firmará un nuevo contrato.

El contrato de Silva vence al final de la temporada y el entrenador asistente Pep Lijnders insinuó recientemente que Silva podría no firmar un nuevo acuerdo.

Silva, de 31 años, suena en la agenda del gigante español Barcelona y la Juventus de la Serie A.

“Ha sido un fichaje increíble para nosotros, increíble. Amo este club y me encantaría que pudiera quedarse y terminar su carrera aquí, pero no lo sé", dijo Guardiola el viernes en una conferencia de prensa con miras al encuentro del domingo contra Chelsea en la Liga Premier. "La decisión le corresponde a él. Es su decisión”.

El problema es que Guardiola no tiene idea de cuándo llegará esa decisión.

“Estoy muy gruñón con Bernardo porque hace un mes dije: ‘si tomas una decisión, tengo que ser el primero en (saberlo)’, y todavía no me ha dicho nada", expresó. "No sé si ya decidió. Le dije, en broma: ‘dímelo, me lo merezco (saber)’, pero no me lo dijo, así que no sé qué está pasando”.

Silva ha sido uno de los mejores fichajes del City desde que llegó procedente de Mónaco hace nueve años. Su agilidad, visión y olfato goleador conquistaron de inmediato a los aficionados. Silva disputó recientemente su partido número 450 con el club y ha marcado 76 goles. Ha disputado más de 100 partidos con Portugal.

“Todos los entrenadores dirían cuánto lo quieren porque es increíblemente competitivo, siempre tiene un fuego dentro. En los momentos más difíciles y en los escenarios más grandes, él siempre está ahí”, remarcó Guardiola.

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