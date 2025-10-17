Rashee Rice jugará su primer partido con los Chiefs en más de un año tras suspensión

Rashee Rice sabe casi con exactitud cuántos días han pasado desde que jugó un partido para los Chiefs de Kansas City.

Faltan dos días más para que lo haga de nuevo.

El receptor principal de los Chiefs ha estado ausente de los primeros seis partidos de esta temporada mientras cumplía una suspensión de la NFL por violar su política de conducta personal, el castigo impuesto por su participación en un accidente automovilístico a alta velocidad en Dallas en marzo de 2024. Y se perdió la mayor parte de la temporada pasada después de romperse el ligamento anterior cruzado en la semana cuatro, cuando Patrick Mahomes chocó con él tras una intercepción.

“He estado esperando esto, creo que han pasado 380 y algo de días desde que jugué en un partido de temporada regular”, dijo Rice el viernes, después de un último entrenamiento para el partido del domingo contra los Raiders de Las Vegas.

“Quiero decir, ha sido un largo camino”, expresó. “Finalmente ha llegado el momento”.

Rice se recuperó a tiempo lo suficiente de su lesión de rodilla para formar parte del programa de temporada baja de los Chiefs, y participó en todo el campamento de entrenamiento. Pero una vez que comenzó la temporada, tuvo que mantenerse alejado del equipo, un castigo que aceptó cuando todas las partes decidieron que era lo mejor para él cumplir con la suspensión de seis partidos.

Rice comentó que pasó la mayor parte del tiempo en Florida, donde el calor y la humedad le ayudaron a mantenerse en forma. Se ejercitaba de lunes a viernes, y luego hacía otro entrenamiento el domingo, tratando de replicar lo que es una semana típica de juego.

Los partidos en sí, dijo Rice, los veía con miembros de su familia. Kansas City perdió sus dos primeros juegos, pero desde entonces ha ganado tres de cuatro, incluyendo una victoria dominante la semana pasada sobre los Lions de Detroit, considerados ampliamente como un contendiente al Super Bowl.

Rice se declaró culpable de dos cargos por delitos graves relacionados con el accidente, incluyendo “colisión que involucra lesiones corporales graves” y “carreras en una vía rápida causando lesiones corporales". La oficina del fiscal de distrito en Dallas dijo que Rice pagó más de 115.000 dólares en restitución a las víctimas, y su sentencia de 30 días de cárcel puede cumplirse en cualquier momento durante sus cinco años de libertad condicional.

Rice declinó el viernes discutir cualquiera de los problemas legales que ha enfrentado, prefiriendo hablar únicamente sobre fútbol americano.

“Aprendí que amo el juego del fútbol americano”, respondió, cuando se le preguntó qué había aprendido en el último año y pico. “Pude darme cuenta de lo fuerte que soy mentalmente, al poder enfrentar mucha adversidad”.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, no quiso decir si Rice tendría un límite de jugadas en su primer partido desde el 29 de septiembre de 2024, cuando se lesionó contra los Chargers. Pero con un grupo de receptores que incluye a Xavier Worthy, Marquise Brown y JuJu Smith-Schuster, los Chiefs están en la envidiable posición de no tener que apresurar el regreso de Rice al equipo.

“Estoy seguro de que está emocionado por jugar. No ha jugado un partido real en un año y seis semanas”, dijo Reid. “Solo voy a observarlo en el juego. Él sabe todo. Cuántas jugadas tendrá — estoy seguro de que no será en todas las jugadas. Solo veremos cómo lo hace”.

