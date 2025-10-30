Marco Andretti se retira del automovilismo, cerrando una era de su familia en Indy 500

Marco Andretti anunció el miércoles que se retira del automovilismo, una decisión que probablemente significa que la "Maldición Andretti" en las 500 Millas de Indianápolis nunca terminará.

El piloto de 38 años, nieto de Mario Andretti anunció en las redes sociales que no intentará participar en las 500 Millas de Indianápolis la próxima temporada. En su lugar, centrará su atención en su hija, en negocios extradeportivos y en un libro de memorias en proceso llamado "Defendiendo la Dinastía".

Las 500 Millas de Indianápolis del próximo año no tendrán a un Andretti en la parrilla, algo que no ocurría desde 2005.

"He tenido momentos realmente divertidos al volante en muchos tipos diferentes de autos de carreras, muchos grandes recuerdos también, principalmente en las 500 Millas de Indianápolis", escribió Marco Andretti en su anuncio.

Señaló que su participación de este año fue la vigésima de su carrera, suficiente para el duodécimo lugar de todos los tiempos.

"Estoy muy en paz con el próximo capítulo de mi vida después de dedicar tres décadas al deporte", agregó.

"Estoy orgulloso de mis estadísticas generales en las 500 Millas de Indianápolis. Tuve seis oportunidades muy legítimas de victoria con Andretti Autosport y terminé con un 20% de finales entre los tres mejores en el Speedway", escribió Marco Andretti. "Me siento realizado al poder retirarme teniendo más podios que mi padre Michael y los mismos que mi abuelo Mario en la carrera más grande del mundo".

Añadió a sus recuerdos de las 500 Millas de Indianápolis el casi ser eliminado de la parrilla en 2011 y ganar la pole en 2020.

"Eso es lo que producen las 500 Millas de Indianápolis: extremos en ambos lados. Por eso las amo y las aprecio tanto", escribió.

Marco Andretti ganó dos veces en 253 participaciones en IndyCar a lo largo de 20 años. Debutó a los 19 años conduciendo para el equipo de su padre, que ahora se conoce como Andretti Global. Sin embargo, a Michael Andretti le compraron su participación para dejar el grupo de propietarios al final de la temporada pasada.

En 2021, Marco Andretti redujo su participación para correr sólo las 500 Millas de Indianápolis mientras incursionaba en NASCAR y otras series de automovilismo. Dado que Michael Andretti ya no era parte oficial del equipo, el nuevo propietario Dan Towriss no tiene la obligación de inscribir a Marco en Indy.

A pesar de la desilusión en Indianápolis, el nombre Andretti es uno de los más respetados a nivel mundial en el deporte motor. Mario Andretti ganó el campeonato de Fórmula Uno en 1978, títulos de IndyCar en 1965, 1966, 1969 y 1984, y las 500 Millas de Daytona en NASCAR en 1967.

Marco Andretti sólo comenzó a probar otras series después de alejarse de la competencia a tiempo completo en IndyCar. La presión sobre él para estar a la altura de su apellido era enorme, especialmente en Indianápolis.

