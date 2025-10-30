Son Heung-Min gana 11,15 millones de dólares en acuerdo con Los Angeles FC

El delantero de Los Angeles FC, Son Heung-Min, encabeza las contrataciones de verano de la MLS con un salario de 10.368.750 dólarees y una compensación total de 11.152.852, convirtiéndose en el segundo jugador mejor remunerado detrás de Lionel Messi del Inter Miami.

Son se unió a LAFC en agosto después de más de una década en el Tottenham y anotó nueve goles en diez partidos de la MLS.

Messi recibe un salario de 12 millones y tiene una compensación total de 20.446.667 con el Inter Miami. Estas cifras cubren lo que Messi recibe de su contrato inicial con la MLS, que se extiende hasta la temporada 2025, incluyendo cualquier bono de marketing y honorarios de agentes. No toman en cuenta ningún acuerdo adicional con el equipo o sus afiliados, ni los bonos por rendimiento.

Miami anunció la semana pasada que Messi había suscrito un nuevo contrato hasta 2028.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul, nuevo compañero de Messi en Miami, tiene un salario de 1,5 millones y una compensación total de 3.619.320.

Otras incorporaciones notables a la liga durante la ventana de fichajes de verano incluyeron al extremo mexicano de San Diego Hirving “Chucky” Lozano (6 millones/7.633.333), el extremo de Chicago Jonathan Bamba (5 millones/5.581.806), el extremo de Charlotte Wilfried Zaha (2.666.667 /2.751.667), el mediocampista de Vancouver Thomas Müller (1.284.456/1.436.956), el delantero de Columbus Wessam Abou Ali (1,8/2.157.375) y el delantero de Filadelfia Milan Iloski (500.000/552.569).

